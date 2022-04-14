Tokenomika pro Defender Bot (DFNDR)

Zjistěte klíčové informace o Defender Bot (DFNDR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Defender Bot (DFNDR)

Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified.

Oficiální webové stránky:
https://defenderbot.tech

Defender Bot (DFNDR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Defender Bot (DFNDR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 249.57K
Celkový objem:
$ 82.88M
Objem v oběhu:
$ 82.88M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 249.57K
Historické maximum:
$ 0.299994
Historické minimum:
$ 0.00204416
Aktuální cena:
$ 0.00301103
Tokenomika Defender Bot (DFNDR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Defender Bot (DFNDR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DFNDR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DFNDR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DFNDR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDFNDR!

Předpověď ceny DFNDR

Chcete vědět, kam může DFNDR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DFNDR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.