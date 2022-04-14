Tokenomika pro Darwinia Commitment (KTON)
Informace o Darwinia Commitment (KTON)
KTON is a derivative commitment token of RING (Darwinia Network native token), which encourages long-term involvement. RING holders can voluntarily lock RING for 3–36 months and get KTON as rewards, compensating for the liquidity loss. KTON can be staked for staking rewards and obtaining voting power to participate in the governance.
Darwinia Network is a decentralized heterogeneous cross-chain bridge protocol built on Substrate, serves as critical infrastructure for interoperability across the blockchain networks. Darwinia Network focuses on decentralized cross-chain token swap, exchange, and market and enables single-chain application upgrade to cross-chain version, including Defi, Game, DEX, NFT market, and more. Its vision is to build the future Internet of Tokens.
Darwinia Commitment (KTON): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Darwinia Commitment (KTON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Darwinia Commitment (KTON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Darwinia Commitment (KTON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů KTON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu KTON, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
