Tokenomika pro Conscious Token (CONSCIOUS)

Zjistěte klíčové informace o Conscious Token (CONSCIOUS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Conscious Token (CONSCIOUS)

In a world driven by hype, $Conscious is here to awaken the space, bridging Web3, self awareness, and community-driven vibes. No noise, just pure consciousness.

Through the tools, insights, sessions, and discussions within our community, we’re launching our Mental Health-Oriented DeScience Program. This initiative will provide support to those in need through technology, resources, expertise, and funding. Sharing is caring.

Oficiální webové stránky:
https://consciousness.care

Conscious Token (CONSCIOUS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Conscious Token (CONSCIOUS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 213.66M
$ 213.66M$ 213.66M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 213.66M
$ 213.66M$ 213.66M
Historické maximum:
$ 0.2223
$ 0.2223$ 0.2223
Historické minimum:
$ 0.055157
$ 0.055157$ 0.055157
Aktuální cena:
$ 0.213656
$ 0.213656$ 0.213656

Tokenomika Conscious Token (CONSCIOUS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Conscious Token (CONSCIOUS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CONSCIOUS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CONSCIOUS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CONSCIOUS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCONSCIOUS!

Předpověď ceny CONSCIOUS

Chcete vědět, kam může CONSCIOUS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CONSCIOUS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

