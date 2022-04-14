Tokenomika pro BIAO on SOL (BIAO)

Zjistěte klíčové informace o BIAO on SOL (BIAO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o BIAO on SOL (BIAO)

Meet BIAO, the ultimate panda meme sensation that’s bringing the playful charm of Asia to the crypto world! With its cheeky expressions and meme-worthy antics, BIAO is here to spread laughter and good vibes, one bamboo stalk at a time.

Inspired by the iconic humor of Asian meme culture, $BIAO is more than just a token—it’s a movement of fun and connection. Whether it’s making you laugh with its silly faces or inspiring you with its unshakeable chill, $BIAO embodies the playful spirit of pandas and the creativity of memes. This token is all about building a community that values fun, inclusivity, and a good laugh.

Oficiální webové stránky:
https://biaotoken.com/

BIAO on SOL (BIAO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BIAO on SOL (BIAO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 938.57K
Celkový objem:
$ 999.72M
Objem v oběhu:
$ 999.72M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 938.57K
Historické maximum:
$ 0.058357
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00093876
Tokenomika BIAO on SOL (BIAO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BIAO on SOL (BIAO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BIAO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BIAO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BIAO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBIAO!

Předpověď ceny BIAO

Chcete vědět, kam může BIAO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BIAO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.