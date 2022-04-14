Tokenomika pro Barry the badger (BARRY)

Tokenomika pro Barry the badger (BARRY)

Zjistěte klíčové informace o Barry the badger (BARRY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Barry the badger (BARRY)

Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway.

Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you.

Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community

Oficiální webové stránky:
https://www.barrythebadger.io/

Barry the badger (BARRY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Barry the badger (BARRY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 469.79K
$ 469.79K$ 469.79K
Celkový objem:
$ 949.46M
$ 949.46M$ 949.46M
Objem v oběhu:
$ 949.46M
$ 949.46M$ 949.46M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 469.79K
$ 469.79K$ 469.79K
Historické maximum:
$ 0.00281782
$ 0.00281782$ 0.00281782
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0004948
$ 0.0004948$ 0.0004948

Tokenomika Barry the badger (BARRY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Barry the badger (BARRY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BARRY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BARRY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BARRY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBARRY!

Předpověď ceny BARRY

Chcete vědět, kam může BARRY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BARRY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.