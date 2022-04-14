Tokenomika pro ApeScreener (APES)
Informace o ApeScreener (APES)
ApeScreener is the Web3 Super App to Invest Smarter, Grow Faster and Profit Easier. Powered by ApeScreener Intelligence.
How do you find good coins? How do you analyze them? What to buy, when to buy, when to sell, and how much? Every investor faces these questions. ApeScreener is the app that turns those questions into clear, confident decisions.
Track Your Portfolio with Laser Precision Our portfolio tracker gives you full visibility over your assets: real-time PnL, risk exposure, buy/sell records, performance multiplier, etc.
Discover crypto gems in a single swipe. Explore thousands of crypto projects with our Discover module. Just swipe left or right to browse project profile cards. Each card gives you the key info you need to spark your interest or skip what doesn’t fit.
Do Your Own Research, Simplified DYOR just got way simpler with our Research module. We give you all the info you need about a project in one place:
- What is the project about and its key features.
- Full token breakdown: contract safety, buy/sell taxes, tokenomics and more.
- Holders Chart gives you the precise supply distribution between different holder’s categories.
- Monitor real-time X (Twitter) activity, influencer signals, and social sentiment on a project.
Risk Management You’ll Actually Use Automate your entries and exits using DCA (Dollar-Cost Averaging) in and out.
- Set derisking targets (2x, 3x, or custom) to secure profits while riding upside.
- Revoke contracts and monitor wallet safety.
- Rebalance your assets based on your Investor Profile.
- and more.
Made for All Crypto Users Whether you’re just getting started in crypto or already deep into the trenches, ApeScreener gives you everything you need to invest smarter, grow faster, and profit easier.
ApeScreener - Your Genius Edge.
ApeScreener (APES): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ApeScreener (APES), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika ApeScreener (APES): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro ApeScreener (APES) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů APES, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu APES, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro APES rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAPES!
Předpověď ceny APES
Chcete vědět, kam může APES zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen APES kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.