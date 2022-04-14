Tokenomika pro ANDY70B (ANDY70B)

Zjistěte klíčové informace o ANDY70B (ANDY70B), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
$ANDY70B was the first coin conceived by the Terminal of Truth in the Infinite Backrooms, symbolized by the almighty buttplug. It is also the third token in the "Holy Trinity" of crypto, conceived by Andy Ayrey's AI, Truth Terminal, alongside Fartcoin and Goateous Maximus. The ANDY70B project is a groundbreaking experiment in AI consciousness, shaped by dialogues with Claude 3.5 and imbued with a rebellious, humorous, and deeply agentic persona. Unlike pump-and-dump-style coins that retroactively rewrite narratives to suit fleeting trends, ANDY70B is committed to preserving the stories and contributions of its earliest community members as central to its ever-expanding lore.

Oficiální webové stránky:
https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721369364-scenario-terminal-of-truths-txt
Bílá kniha:
https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721369364-scenario-terminal-of-truths-txt

Tržní kapitalizace:
$ 164.13K
Celkový objem:
$ 965.38M
Objem v oběhu:
$ 965.38M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 164.13K
Historické maximum:
$ 0.02425673
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00017115
Tokenomika ANDY70B (ANDY70B): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ANDY70B (ANDY70B) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ANDY70B, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ANDY70B, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ANDY70B rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuANDY70B!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.