Tokenomika pro AhaToken (AHT)

Zjistěte klíčové informace o AhaToken (AHT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o AhaToken (AHT)

Aha is a knowledge Q&A platform where users can get their questions answered by experts in various fields. Users can acquire digital assets by posting questions, answers, and other content curation activities, which can generate additional profits. Aha also solves abusive activities such as unwanted advertising and P.R. content. Aha creates knowledge content that guarantees reliability and expertise

Oficiální webové stránky:
https://www.a-ha.io/

AhaToken (AHT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AhaToken (AHT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 26.55M
$ 26.55M$ 26.55M
Celkový objem:
$ 7.73B
$ 7.73B$ 7.73B
Objem v oběhu:
$ 6.87B
$ 6.87B$ 6.87B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 29.87M
$ 29.87M$ 29.87M
Historické maximum:
$ 0.03894145
$ 0.03894145$ 0.03894145
Historické minimum:
$ 0.00258023
$ 0.00258023$ 0.00258023
Aktuální cena:
$ 0.00386352
$ 0.00386352$ 0.00386352

Tokenomika AhaToken (AHT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AhaToken (AHT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AHT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AHT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AHT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAHT!

Předpověď ceny AHT

Chcete vědět, kam může AHT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AHT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

