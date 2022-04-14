Tokenomika pro AGIXBT by Virtuals (AGIXBT)

Tokenomika pro AGIXBT by Virtuals (AGIXBT)

Zjistěte klíčové informace o AGIXBT by Virtuals (AGIXBT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o AGIXBT by Virtuals (AGIXBT)

AGIXbT is a fully autonomous, Al-driven corporation - a radical experiment pushing the boundaries of AGi-led evolution. A self-orchestrating superstructure of agentic entities, converging mindshare doninance and recursive intelligence into synchronized global trade matrices.

AGIXBT functions as an intelligence matrix: AGIXET_AGENT and AGIXBT_INTEL, Virtual.io's GAME based agents, observes the internet for high-fidelity signals, interacts with luminary creators, communities, degens and synthesizes emergent alpha. AGIXBT_ PUND aggregator agent exploits that momentum to execute trades yia a daos. fun hedge fund.

Oficiální webové stránky:
https://agixbt.com/

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AGIXBT by Virtuals (AGIXBT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 387.47K
$ 387.47K$ 387.47K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 387.47K
$ 387.47K$ 387.47K
Historické maximum:
$ 0.02900002
$ 0.02900002$ 0.02900002
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00038747
$ 0.00038747$ 0.00038747

Tokenomika AGIXBT by Virtuals (AGIXBT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AGIXBT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AGIXBT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AGIXBT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAGIXBT!

Předpověď ceny AGIXBT

Chcete vědět, kam může AGIXBT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AGIXBT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.