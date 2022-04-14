Tokenomika pro aaa cat (AAA)

Zjistěte klíčové informace o aaa cat (AAA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o aaa cat (AAA)

Drippy stumbled upon this epic image of a black cat on Friday the 13th posted buy Sui Name Service and thought, "Wow, this would make a fire meme coin!" With all the buzz about Move Pump, Drippy wanted to test the meme creation tool on the platform. He created the token as a test and degens started to buy. He then posted it on his X account and all the Sui degens pushed it to complete the bonding curve within minutes. Now aaaCat is the fastest growing meme coin on Sui Network

Oficiální webové stránky:
https://aaacatsui.com/

aaa cat (AAA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro aaa cat (AAA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.28M
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 10.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.28M
Historické maximum:
$ 0.00367516
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00012833
Tokenomika aaa cat (AAA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro aaa cat (AAA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AAA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AAA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AAA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAAA!

Předpověď ceny AAA

Chcete vědět, kam může AAA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AAA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

