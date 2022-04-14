Tokenomika pro Zora (ZORA)

Tokenomika pro Zora (ZORA)

Zjistěte klíčové informace o Zora (ZORA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Zora (ZORA)

ZORA is an NFT marketplace protocol dedicated to pioneering new possibilities for creators, enabling them to create, exhibit, and collect NFTs. ZORA empowers people to build their own marketplaces. Additionally, ZORA has launched ZORA NETWORK, a Layer 2 network based on OP Stack. This network provides artists, creators, and communities with faster and more efficient Ethereum scaling, while seamlessly integrating all existing ZORA tools.

Oficiální webové stránky:
https://zora.co/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x1111111111166b7fe7bd91427724b487980afc69

Zora (ZORA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Zora (ZORA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 377.24M
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 3.23B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.17B
Historické maximum:
$ 0.148499
Historické minimum:
$ 0.007769535500397865
Aktuální cena:
$ 0.116764
Tokenomika Zora (ZORA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Zora (ZORA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ZORA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ZORA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ZORA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZORA!

Jak nakupovat ZORA

Chtěli byste si přidat Zora (ZORA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ZORA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Zora (ZORA)

Analýza historie cen ZORA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ZORA

Chcete vědět, kam může ZORA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ZORA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.