Tokenomika pro Zentry (ZENT)

Tokenomika pro Zentry (ZENT)

Zjistěte klíčové informace o Zentry (ZENT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Zentry (ZENT)

Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world’s 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy.

Oficiální webové stránky:
https://zentry.com/
Bílá kniha:
https://zentry.com/whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xdBB7a34Bf10169d6d2D0d02A6cbb436cF4381BFa

Zentry (ZENT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Zentry (ZENT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 57.24M
$ 57.24M$ 57.24M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 6.95B
$ 6.95B$ 6.95B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.05
$ 0.05$ 0.05
Historické minimum:
$ 0.007081015497129782
$ 0.007081015497129782$ 0.007081015497129782
Aktuální cena:
$ 0.008239
$ 0.008239$ 0.008239

Tokenomika Zentry (ZENT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Zentry (ZENT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ZENT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ZENT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ZENT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZENT!

Jak nakupovat ZENT

Chtěli byste si přidat Zentry (ZENT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ZENT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Zentry (ZENT)

Analýza historie cen ZENT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ZENT

Chcete vědět, kam může ZENT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ZENT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.