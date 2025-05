ZENT

Zentry is the Gaming Superlayer built to bring the MMORPG experience to real life. It is the game of games that unites the world’s 3 billion gamers from countless games and platforms, both digital and physical, into a unified Play Economy.

JménoZENT

PoziceNo.485

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.18%

Objem v oběhu6,577,529,471.722713

Max. objem0

Celkový objem9,706,992,814.355925

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.045346562276934003,2024-05-27

Nejnižší cena0.007092228441043118,2025-04-09

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

