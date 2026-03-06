Tokenomika pro Yee Token (YEE)

Zjistěte klíčové informace o Yee Token (YEE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2026-03-06 17:37:10 (UTC+8)
USD

Yee Token (YEE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Yee Token (YEE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.75M
$ 5.75M$ 5.75M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.75M
$ 5.75M$ 5.75M
Historické maximum:
$ 0.03269
$ 0.03269$ 0.03269
Historické minimum:
$ 0.000001583969794063
$ 0.000001583969794063$ 0.000001583969794063
Aktuální cena:
$ 0.005752
$ 0.005752$ 0.005752

Informace o Yee Token (YEE)

$YEE is a community-driven memecoin inspired by the classic internet meme character — Yee the Dinosaur. It was created to "fight Pepe again," humorously accusing Pepe of launching early in 2023 and stealing Yee’s original token launch plan.

Oficiální webové stránky:
https://yeetoken.vip/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x9Ac9468E7E3E1D194080827226B45d0B892C77Fd

Tokenomika Yee Token (YEE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Yee Token (YEE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů YEE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu YEE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro YEE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuYEE!

Jak nakupovat YEE

Chtěli byste si přidat Yee Token (YEE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu YEE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Yee Token (YEE)

Analýza historie cen YEE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny YEE

Chcete vědět, kam může YEE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen YEE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

