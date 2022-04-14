Tokenomika pro XYO (XYO)

Tokenomika pro XYO (XYO)

Zjistěte klíčové informace o XYO (XYO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o XYO (XYO)

XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups.

Oficiální webové stránky:
https://xyo.network/
Bílá kniha:
https://docs.xyo.network/XYO-White-Paper.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/FCZKwHd9Qn1EQj8fFuNLB8dupAWCoJJNePbMqyHhS77b

XYO (XYO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro XYO (XYO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 142.45M
$ 142.45M$ 142.45M
Celkový objem:
$ 13.93B
$ 13.93B$ 13.93B
Objem v oběhu:
$ 13.48B
$ 13.48B$ 13.48B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 147.25M
$ 147.25M$ 147.25M
Historické maximum:
$ 0.015
$ 0.015$ 0.015
Historické minimum:
$ 0.0000960677747658
$ 0.0000960677747658$ 0.0000960677747658
Aktuální cena:
$ 0.01057
$ 0.01057$ 0.01057

Tokenomika XYO (XYO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro XYO (XYO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XYO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XYO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XYO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXYO!

Jak nakupovat XYO

Chtěli byste si přidat XYO (XYO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu XYO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro XYO (XYO)

Analýza historie cen XYO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny XYO

Chcete vědět, kam může XYO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XYO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.