Tokenomika pro Verge (XVG)

Zjistěte klíčové informace o Verge (XVG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Verge (XVG)

The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.

Oficiální webové stránky:
http://vergecurrency.com/
Bílá kniha:
https://vergecurrency.com/static/blackpaper/verge-blackpaper-v5.0.pdf
Block Explorer:
https://verge-blockchain.info/

Verge (XVG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Verge (XVG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 121.29M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 16.52B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 0.113
Historické minimum:
$ 0.00000216713010559
Aktuální cena:
$ 0.007341
Tokenomika Verge (XVG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Verge (XVG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XVG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XVG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XVG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXVG!

Jak nakupovat XVG

Chtěli byste si přidat Verge (XVG) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu XVG, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Verge (XVG)

Analýza historie cen XVG pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny XVG

Chcete vědět, kam může XVG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XVG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.