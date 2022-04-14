Tokenomika pro Xrp Classic (XRPC)
Informace o Xrp Classic (XRPC)
Xrp Classic's purpose is to develop eco-friendly solutions that aim to make the cryptocurrency space safer and easier to understand for everyone. Xrp Classic is a project aimed at developing its own ReFi blockchain. Our vision is to develop an innovative, sustainable, multi-platform ecosystem that enables users to earn whilst having a pleasant experience using it.
Xrp Classic (XRPC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Xrp Classic (XRPC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Xrp Classic (XRPC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Xrp Classic (XRPC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů XRPC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu XRPC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro XRPC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXRPC!
Historie cen pro Xrp Classic (XRPC)
Analýza historie cen XRPC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny XRPC
Chcete vědět, kam může XRPC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XRPC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
