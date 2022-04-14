Tokenomika pro XRADERS (XR)

Tokenomika pro XRADERS (XR)

Zjistěte klíčové informace o XRADERS (XR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o XRADERS (XR)

XRADERS is a decentralized expert curation platform designed to empower investors through curated expert insights. We utilize blockchain technology for transparent data recording and trust-building. By integrating AI modeling with the community-driven validation, we provide actionable insights to users, enhancing trading experience.

Oficiální webové stránky:
https://xraders.xyz/
Bílá kniha:
https://coinlive.gitbook.io/xraders
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x5f78f4bfcb2b43bc174fe16a69a13945cefa2978

XRADERS (XR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro XRADERS (XR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.10M
$ 1.10M
Celkový objem:
--
--
Objem v oběhu:
$ 45.47M
$ 45.47M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
--
Historické maximum:
$ 1.0667
$ 1.0667
Historické minimum:
$ 0.019512090378482557
$ 0.019512090378482557
Aktuální cena:
$ 0.02414
$ 0.02414

Tokenomika XRADERS (XR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro XRADERS (XR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXR!

Jak nakupovat XR

Chtěli byste si přidat XRADERS (XR) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu XR, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro XRADERS (XR)

Analýza historie cen XR pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny XR

Chcete vědět, kam může XR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.