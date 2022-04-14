Tokenomika pro XPMarket (XPM)
Informace o XPMarket (XPM)
XPMarket is a platform on the XRP Ledger designed for DeFi activities. It allows users to swap digital assets seamlessly with no trading fees, participate in earning programs through yield farming, and receive unique airdrops. Users can also launch their own digital tokens on this platform, tapping into a vibrant community of blockchain enthusiasts. The platform leverages the XRP Ledger's capabilities to provide a user-friendly environment.
XPMarket (XPM): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro XPMarket (XPM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika XPMarket (XPM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro XPMarket (XPM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů XPM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu XPM, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro XPM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXPM!
Jak nakupovat XPM
Chtěli byste si přidat XPMarket (XPM) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu XPM, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro XPMarket (XPM)
Analýza historie cen XPM pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny XPM
Chcete vědět, kam může XPM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XPM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit XPMarket (XPM)
Částka
1 XPM = 0.02639 USD