Tokenomika pro XPIN Network (XPIN)

Zjistěte klíčové informace o XPIN Network (XPIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:19:14 (UTC+8)
USD

XPIN Network (XPIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro XPIN Network (XPIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 53.62M
$ 53.62M
Celkový objem:
$ 100.00B
$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 17.51B
$ 17.51B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 306.25M
$ 306.25M
Historické maximum:
$ 0.0104083
$ 0.0104083
Historické minimum:
$ 0.000457316453478145
$ 0.000457316453478145
Aktuální cena:
$ 0.0030625
$ 0.0030625

Informace o XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

Oficiální webové stránky:
https://www.xpin.network
Bílá kniha:
https://docs.xpin.network/
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0xD955c9bA56Fb1AB30e34766e252A97ccCE3D31A6

Tokenomika XPIN Network (XPIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro XPIN Network (XPIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XPIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XPIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XPIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXPIN!

Jak nakupovat XPIN

Chtěli byste si přidat XPIN Network (XPIN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu XPIN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro XPIN Network (XPIN)

Analýza historie cen XPIN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny XPIN

Chcete vědět, kam může XPIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XPIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

