BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena XPIN Network je 0.0073745 USD. Sledujte aktualizace cen XPIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XPIN.Dnešní aktuální cena XPIN Network je 0.0073745 USD. Sledujte aktualizace cen XPIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XPIN.

Více informací o XPIN

Informace o ceně XPIN

Co je to XPIN

Bílá kniha pro XPIN

Oficiální webové stránky XPIN

Tokenomika pro XPIN

Předpověď cen XPIN

Historie XPIN

Průvodce nákupem (XPIN)

Převodník XPIN na fiat měnu

XPIN Spot

XPIN USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo XPIN Network

Kurz XPIN Network(XPIN)

Aktuální cena 1 XPIN na USD

$0.0073745
$0.0073745$0.0073745
+3.77%1D
USD
Graf aktuální ceny XPIN Network (XPIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:17:19 (UTC+8)

Informace o ceně XPIN Network (XPIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0069241
$ 0.0069241$ 0.0069241
Nejnižší za 24 h
$ 0.0075709
$ 0.0075709$ 0.0075709
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0069241
$ 0.0069241$ 0.0069241

$ 0.0075709
$ 0.0075709$ 0.0075709

$ 0.010038547477428971
$ 0.010038547477428971$ 0.010038547477428971

$ 0.000457316453478145
$ 0.000457316453478145$ 0.000457316453478145

+2.03%

+3.77%

-10.68%

-10.68%

Cena XPIN Network (XPIN) v reálném čase je $ 0.0073745. Za posledních 24 hodin se XPIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0069241 do maxima $ 0.0075709, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XPIN v historii je $ 0.010038547477428971, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000457316453478145.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XPIN se za poslední hodinu změnila o +2.03%, za 24 hodin o +3.77% a za posledních 7 dní o -10.68%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu XPIN Network (XPIN)

No.289

$ 120.34M
$ 120.34M$ 120.34M

$ 500.91K
$ 500.91K$ 500.91K

$ 737.45M
$ 737.45M$ 737.45M

16.32B
16.32B 16.32B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

16.31%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace XPIN Network je $ 120.34M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 500.91K. Objem v oběhu XPIN je 16.32B, přičemž celková zásoba je 100000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 737.45M.

Historie cen v USD pro XPIN Network (XPIN)

Sledujte změny cen XPIN Network pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.000267918+3.77%
30 dní$ +0.0065797+827.84%
60 dní$ +0.0065384+782.01%
90 dní$ +0.0071745+3,587.25%
Změna ceny XPIN Network dnes

Dnes zaznamenal XPIN změnu o $ +0.000267918 (+3.77%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny XPIN Network za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.0065797 (+827.84%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny XPIN Network za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u XPIN ke změně o $ +0.0065384 (+782.01%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny XPIN Network za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.0071745 (+3,587.25%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům XPIN Network (XPIN)?

Podívejte se na stránku Historie cen XPIN Network.

Co je XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

XPIN Network je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich XPIN Network investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu XPINa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o XPIN Network na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na XPIN Network a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny XPIN Network (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít XPIN Network (XPIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva XPIN Network (XPIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro XPIN Network.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny XPIN Network!

Tokenomika pro XPIN Network (XPIN)

Pochopení tokenomiky XPIN Network (XPIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XPIN hned teď!

Jak nakupovat XPIN Network (XPIN)

Snažíte se zjistit, jak koupit XPIN Network? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit XPIN Network podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

XPIN na místní měny

1 XPIN Network(XPIN) na VND
194.0599675
1 XPIN Network(XPIN) na AUD
A$0.01120924
1 XPIN Network(XPIN) na GBP
0.00560462
1 XPIN Network(XPIN) na EUR
0.00634207
1 XPIN Network(XPIN) na USD
$0.0073745
1 XPIN Network(XPIN) na MYR
RM0.030899155
1 XPIN Network(XPIN) na TRY
0.309950235
1 XPIN Network(XPIN) na JPY
¥1.1282985
1 XPIN Network(XPIN) na ARS
ARS$10.61072558
1 XPIN Network(XPIN) na RUB
0.592836055
1 XPIN Network(XPIN) na INR
0.65515058
1 XPIN Network(XPIN) na IDR
Rp122.90828417
1 XPIN Network(XPIN) na PHP
0.432809405
1 XPIN Network(XPIN) na EGP
￡E.0.346970225
1 XPIN Network(XPIN) na BRL
R$0.039601065
1 XPIN Network(XPIN) na CAD
C$0.0103243
1 XPIN Network(XPIN) na BDT
0.90204884
1 XPIN Network(XPIN) na NGN
10.672155165
1 XPIN Network(XPIN) na COP
$28.363433175
1 XPIN Network(XPIN) na ZAR
R.0.127947575
1 XPIN Network(XPIN) na UAH
0.309360275
1 XPIN Network(XPIN) na TZS
T.Sh.18.163762225
1 XPIN Network(XPIN) na VES
Bs1.6297645
1 XPIN Network(XPIN) na CLP
$6.946779
1 XPIN Network(XPIN) na PKR
Rs2.071423305
1 XPIN Network(XPIN) na KZT
3.90804253
1 XPIN Network(XPIN) na THB
฿0.23760639
1 XPIN Network(XPIN) na TWD
NT$0.227060855
1 XPIN Network(XPIN) na AED
د.إ0.027064415
1 XPIN Network(XPIN) na CHF
Fr0.0058996
1 XPIN Network(XPIN) na HKD
HK$0.057299865
1 XPIN Network(XPIN) na AMD
֏2.82222115
1 XPIN Network(XPIN) na MAD
.د.م0.068214125
1 XPIN Network(XPIN) na MXN
$0.13687072
1 XPIN Network(XPIN) na SAR
ريال0.027654375
1 XPIN Network(XPIN) na ETB
Br1.13729539
1 XPIN Network(XPIN) na KES
KSh0.952711655
1 XPIN Network(XPIN) na JOD
د.أ0.0052285205
1 XPIN Network(XPIN) na PLN
0.02713816
1 XPIN Network(XPIN) na RON
лв0.032521545
1 XPIN Network(XPIN) na SEK
kr0.06991026
1 XPIN Network(XPIN) na BGN
лв0.012462905
1 XPIN Network(XPIN) na HUF
Ft2.481298015
1 XPIN Network(XPIN) na CZK
0.155528205
1 XPIN Network(XPIN) na KWD
د.ك0.002256597
1 XPIN Network(XPIN) na ILS
0.023967125
1 XPIN Network(XPIN) na BOB
Bs0.050957795
1 XPIN Network(XPIN) na AZN
0.01253665
1 XPIN Network(XPIN) na TJS
SM0.067919145
1 XPIN Network(XPIN) na GEL
0.019984895
1 XPIN Network(XPIN) na AOA
Kz6.759392955
1 XPIN Network(XPIN) na BHD
.د.ب0.002772812
1 XPIN Network(XPIN) na BMD
$0.0073745
1 XPIN Network(XPIN) na DKK
kr0.047713015
1 XPIN Network(XPIN) na HNL
L0.19409684
1 XPIN Network(XPIN) na MUR
0.33730963
1 XPIN Network(XPIN) na NAD
$0.12743136
1 XPIN Network(XPIN) na NOK
kr0.07462994
1 XPIN Network(XPIN) na NZD
$0.01283163
1 XPIN Network(XPIN) na PAB
B/.0.0073745
1 XPIN Network(XPIN) na PGK
K0.031046645
1 XPIN Network(XPIN) na QAR
ر.ق0.02684318
1 XPIN Network(XPIN) na RSD
дин.0.74910171
1 XPIN Network(XPIN) na UZS
soʻm88.849377155
1 XPIN Network(XPIN) na ALL
L0.618056845
1 XPIN Network(XPIN) na ANG
ƒ0.013200355
1 XPIN Network(XPIN) na AWG
ƒ0.013200355
1 XPIN Network(XPIN) na BBD
$0.014749
1 XPIN Network(XPIN) na BAM
KM0.01238916
1 XPIN Network(XPIN) na BIF
Fr21.813771
1 XPIN Network(XPIN) na BND
$0.00958685
1 XPIN Network(XPIN) na BSD
$0.0073745
1 XPIN Network(XPIN) na JMD
$1.18478717
1 XPIN Network(XPIN) na KHR
29.61643447
1 XPIN Network(XPIN) na KMF
Fr3.141537
1 XPIN Network(XPIN) na LAK
160.315214185
1 XPIN Network(XPIN) na LKR
රු2.24760011
1 XPIN Network(XPIN) na MDL
L0.12462905
1 XPIN Network(XPIN) na MGA
Ar33.21843525
1 XPIN Network(XPIN) na MOP
P0.059069745
1 XPIN Network(XPIN) na MVR
0.11282985
1 XPIN Network(XPIN) na MWK
MK12.802943195
1 XPIN Network(XPIN) na MZN
MT0.47123055
1 XPIN Network(XPIN) na NPR
रु1.04703151
1 XPIN Network(XPIN) na PYG
52.299954
1 XPIN Network(XPIN) na RWF
Fr10.7151485
1 XPIN Network(XPIN) na SBD
$0.060692135
1 XPIN Network(XPIN) na SCR
0.10073567
1 XPIN Network(XPIN) na SRD
$0.28391825
1 XPIN Network(XPIN) na SVC
$0.064526875
1 XPIN Network(XPIN) na SZL
L0.127947575
1 XPIN Network(XPIN) na TMT
m0.02581075
1 XPIN Network(XPIN) na TND
د.ت0.0216589065
1 XPIN Network(XPIN) na TTD
$0.049925365
1 XPIN Network(XPIN) na UGX
Sh25.692758
1 XPIN Network(XPIN) na XAF
Fr4.1665925
1 XPIN Network(XPIN) na XCD
$0.01991115
1 XPIN Network(XPIN) na XOF
Fr4.1665925
1 XPIN Network(XPIN) na XPF
Fr0.752199
1 XPIN Network(XPIN) na BWP
P0.09911328
1 XPIN Network(XPIN) na BZD
$0.014822745
1 XPIN Network(XPIN) na CVE
$0.704191005
1 XPIN Network(XPIN) na DJF
Fr1.3052865
1 XPIN Network(XPIN) na DOP
$0.472631705
1 XPIN Network(XPIN) na DZD
د.ج0.95853751
1 XPIN Network(XPIN) na FJD
$0.01666637
1 XPIN Network(XPIN) na GNF
Fr64.1212775
1 XPIN Network(XPIN) na GTQ
Q0.056562415
1 XPIN Network(XPIN) na GYD
$1.54436779
1 XPIN Network(XPIN) na ISK
kr0.9218125

Zdroj XPIN Network

Pokud chcete se podrobněji seznámit s XPIN Network, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka XPIN Network
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně XPIN Network

Jakou hodnotu má dnes XPIN Network (XPIN)?
Aktuální cena XPIN v USD je 0.0073745 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XPIN v USD?
Aktuální cena XPIN v USD je $ 0.0073745. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace XPIN Network?
Tržní kapitalizace XPIN je $ 120.34M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XPIN v oběhu?
Objem XPIN v oběhu je 16.32B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XPIN?
XPIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.010038547477428971 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XPIN?
XPIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000457316453478145 USD.
Jaký je objem obchodování XPIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XPIN je $ 500.91K USD.
Dosáhne XPIN letos vyšší ceny?
XPIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXPIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:17:19 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se XPIN Network (XPIN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod XPIN na USD

Částka

XPIN
XPIN
USD
USD

1 XPIN = 0.0073745 USD

Obchodujte XPIN

XPIN/USDT
$0.0073745
$0.0073745$0.0073745
+3.80%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,163.92
$110,163.92$110,163.92

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,862.36
$3,862.36$3,862.36

+0.03%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02500
$0.02500$0.02500

-22.31%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.02
$186.02$186.02

-1.13%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,862.36
$3,862.36$3,862.36

+0.03%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,163.92
$110,163.92$110,163.92

-0.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.02
$186.02$186.02

-1.13%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5063
$2.5063$2.5063

-0.70%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.62
$1,087.62$1,087.62

+0.29%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000451
$0.000451$0.000451

+125.50%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000096
$0.00000096$0.00000096

+50.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0031013
$0.0031013$0.0031013

+58.06%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20767
$0.20767$0.20767

+49.19%