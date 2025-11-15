Tokenomika pro Codatta (XNY)

Zjistěte klíčové informace o Codatta (XNY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:19:07 (UTC+8)
USD

Codatta (XNY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Codatta (XNY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.56M
$ 10.56M
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 2.50B
$ 2.50B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 42.25M
$ 42.25M
Historické maximum:
$ 0.030816
$ 0.030816
Historické minimum:
$ 0.002007819087959233
$ 0.002007819087959233
Aktuální cena:
$ 0.004225
$ 0.004225

Informace o Codatta (XNY)

Codatta serves as a decentralized data infrastructure platform that transforms raw data into tokenized assets, enabling AI developers to access and utilize high-quality datasets. Powered by the XnY Network, Codatta facilitates the assetification of data, allowing contributors to earn royalties based on the usage of their data assets.

Oficiální webové stránky:
https://www.codatta.io
Bílá kniha:
https://docs.codatta.io/en/quick-guide/overview
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xE3225e11Cab122F1a126A28997788E5230838ab9

Tokenomika Codatta (XNY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Codatta (XNY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XNY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XNY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XNY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXNY!

Jak nakupovat XNY

Chtěli byste si přidat Codatta (XNY) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu XNY, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Codatta (XNY)

Analýza historie cen XNY pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny XNY

Chcete vědět, kam může XNY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XNY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

