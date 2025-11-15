Tokenomika pro WEB3D (WEB3D)

Zjistěte klíčové informace o WEB3D (WEB3D), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:18:10 (UTC+8)
USD

WEB3D (WEB3D): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro WEB3D (WEB3D), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 194.55K
Celkový objem:
$ 200.00M
Objem v oběhu:
$ 5.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 7.78M
Historické maximum:
$ 0.191
Historické minimum:
--
Aktuální cena:
$ 0.03891
Informace o WEB3D (WEB3D)

Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems.

Oficiální webové stránky:
https://web3decision.com
Bílá kniha:
https://github.com/web3decisioncom/introductions/blob/main/Web3D%20White%20Paper%20_compressed.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x6ebf9ccac6efd7d48b89ec06249cfe1af4000022

Tokenomika WEB3D (WEB3D): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro WEB3D (WEB3D) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WEB3D, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WEB3D, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WEB3D rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWEB3D!

Historie cen pro WEB3D (WEB3D)

Analýza historie cen WEB3D pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny WEB3D

Chcete vědět, kam může WEB3D zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WEB3D kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

