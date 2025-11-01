BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena WEB3D je 0.06326 USD. Sledujte aktualizace cen WEB3D v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WEB3D.

Více informací o WEB3D

Informace o ceně WEB3D

Co je to WEB3D

Bílá kniha pro WEB3D

Oficiální webové stránky WEB3D

Tokenomika pro WEB3D

Předpověď cen WEB3D

Historie WEB3D

Průvodce nákupem (WEB3D)

Kurz WEB3D(WEB3D)

Aktuální cena 1 WEB3D na USD

$0.06326
$0.06326$0.06326
-9.61%1D
USD
Graf aktuální ceny WEB3D (WEB3D)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:15:45 (UTC+8)

Informace o ceně WEB3D (WEB3D) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.05859
$ 0.05859$ 0.05859
Nejnižší za 24 h
$ 0.07488
$ 0.07488$ 0.07488
Nejvyšší za 24 h

$ 0.05859
$ 0.05859$ 0.05859

$ 0.07488
$ 0.07488$ 0.07488

--
----

--
----

-1.65%

-9.61%

+80.74%

+80.74%

Cena WEB3D (WEB3D) v reálném čase je $ 0.06326. Za posledních 24 hodin se WEB3D obchodoval v rozmezí od minima $ 0.05859 do maxima $ 0.07488, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WEB3D v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WEB3D se za poslední hodinu změnila o -1.65%, za 24 hodin o -9.61% a za posledních 7 dní o +80.74%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu WEB3D (WEB3D)

$ 316.30K
$ 316.30K$ 316.30K

$ 88.84K
$ 88.84K$ 88.84K

$ 12.65M
$ 12.65M$ 12.65M

5.00M
5.00M 5.00M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace WEB3D je $ 316.30K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 88.84K. Objem v oběhu WEB3D je 5.00M, přičemž celková zásoba je 200000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 12.65M.

Historie cen v USD pro WEB3D (WEB3D)

Sledujte změny cen WEB3D pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0067256-9.61%
30 dní$ +0.02826+80.74%
60 dní$ +0.02826+80.74%
90 dní$ +0.02826+80.74%
Změna ceny WEB3D dnes

Dnes zaznamenal WEB3D změnu o $ -0.0067256 (-9.61%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny WEB3D za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.02826 (+80.74%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny WEB3D za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u WEB3D ke změně o $ +0.02826 (+80.74%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny WEB3D za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.02826 (+80.74%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům WEB3D (WEB3D)?

Podívejte se na stránku Historie cen WEB3D.

Co je WEB3D (WEB3D)

Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems.

WEB3D je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich WEB3D investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu WEB3Da zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o WEB3D na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na WEB3D a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny WEB3D (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít WEB3D (WEB3D) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva WEB3D (WEB3D) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro WEB3D.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny WEB3D!

Tokenomika pro WEB3D (WEB3D)

Pochopení tokenomiky WEB3D (WEB3D) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WEB3D hned teď!

Jak nakupovat WEB3D (WEB3D)

Snažíte se zjistit, jak koupit WEB3D? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit WEB3D podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

WEB3D na místní měny

1 WEB3D(WEB3D) na VND
1,664.6869
1 WEB3D(WEB3D) na AUD
A$0.0961552
1 WEB3D(WEB3D) na GBP
0.0480776
1 WEB3D(WEB3D) na EUR
0.0544036
1 WEB3D(WEB3D) na USD
$0.06326
1 WEB3D(WEB3D) na MYR
RM0.2650594
1 WEB3D(WEB3D) na TRY
2.6588178
1 WEB3D(WEB3D) na JPY
¥9.67878
1 WEB3D(WEB3D) na ARS
ARS$91.0210184
1 WEB3D(WEB3D) na RUB
5.0854714
1 WEB3D(WEB3D) na INR
5.6200184
1 WEB3D(WEB3D) na IDR
Rp1,054.3329116
1 WEB3D(WEB3D) na PHP
3.7127294
1 WEB3D(WEB3D) na EGP
￡E.2.976383
1 WEB3D(WEB3D) na BRL
R$0.3397062
1 WEB3D(WEB3D) na CAD
C$0.088564
1 WEB3D(WEB3D) na BDT
7.7379632
1 WEB3D(WEB3D) na NGN
91.5479742
1 WEB3D(WEB3D) na COP
$243.307449
1 WEB3D(WEB3D) na ZAR
R.1.097561
1 WEB3D(WEB3D) na UAH
2.653757
1 WEB3D(WEB3D) na TZS
T.Sh.155.812543
1 WEB3D(WEB3D) na VES
Bs13.98046
1 WEB3D(WEB3D) na CLP
$59.59092
1 WEB3D(WEB3D) na PKR
Rs17.7691014
1 WEB3D(WEB3D) na KZT
33.5240044
1 WEB3D(WEB3D) na THB
฿2.0382372
1 WEB3D(WEB3D) na TWD
NT$1.9477754
1 WEB3D(WEB3D) na AED
د.إ0.2321642
1 WEB3D(WEB3D) na CHF
Fr0.050608
1 WEB3D(WEB3D) na HKD
HK$0.4915302
1 WEB3D(WEB3D) na AMD
֏24.209602
1 WEB3D(WEB3D) na MAD
.د.م0.585155
1 WEB3D(WEB3D) na MXN
$1.1741056
1 WEB3D(WEB3D) na SAR
ريال0.237225
1 WEB3D(WEB3D) na ETB
Br9.7559572
1 WEB3D(WEB3D) na KES
KSh8.1725594
1 WEB3D(WEB3D) na JOD
د.أ0.04485134
1 WEB3D(WEB3D) na PLN
0.2327968
1 WEB3D(WEB3D) na RON
лв0.2789766
1 WEB3D(WEB3D) na SEK
kr0.5997048
1 WEB3D(WEB3D) na BGN
лв0.1069094
1 WEB3D(WEB3D) na HUF
Ft21.2850922
1 WEB3D(WEB3D) na CZK
1.3341534
1 WEB3D(WEB3D) na KWD
د.ك0.01935756
1 WEB3D(WEB3D) na ILS
0.205595
1 WEB3D(WEB3D) na BOB
Bs0.4371266
1 WEB3D(WEB3D) na AZN
0.107542
1 WEB3D(WEB3D) na TJS
SM0.5826246
1 WEB3D(WEB3D) na GEL
0.1714346
1 WEB3D(WEB3D) na AOA
Kz57.9834834
1 WEB3D(WEB3D) na BHD
.د.ب0.02378576
1 WEB3D(WEB3D) na BMD
$0.06326
1 WEB3D(WEB3D) na DKK
kr0.4092922
1 WEB3D(WEB3D) na HNL
L1.6650032
1 WEB3D(WEB3D) na MUR
2.8935124
1 WEB3D(WEB3D) na NAD
$1.0931328
1 WEB3D(WEB3D) na NOK
kr0.6401912
1 WEB3D(WEB3D) na NZD
$0.1100724
1 WEB3D(WEB3D) na PAB
B/.0.06326
1 WEB3D(WEB3D) na PGK
K0.2663246
1 WEB3D(WEB3D) na QAR
ر.ق0.2302664
1 WEB3D(WEB3D) na RSD
дин.6.4259508
1 WEB3D(WEB3D) na UZS
soʻm762.1684994
1 WEB3D(WEB3D) na ALL
L5.3018206
1 WEB3D(WEB3D) na ANG
ƒ0.1132354
1 WEB3D(WEB3D) na AWG
ƒ0.1132354
1 WEB3D(WEB3D) na BBD
$0.12652
1 WEB3D(WEB3D) na BAM
KM0.1062768
1 WEB3D(WEB3D) na BIF
Fr187.12308
1 WEB3D(WEB3D) na BND
$0.082238
1 WEB3D(WEB3D) na BSD
$0.06326
1 WEB3D(WEB3D) na JMD
$10.1633516
1 WEB3D(WEB3D) na KHR
254.0559556
1 WEB3D(WEB3D) na KMF
Fr26.94876
1 WEB3D(WEB3D) na LAK
1,375.2173638
1 WEB3D(WEB3D) na LKR
රු19.2803828
1 WEB3D(WEB3D) na MDL
L1.069094
1 WEB3D(WEB3D) na MGA
Ar284.95467
1 WEB3D(WEB3D) na MOP
P0.5067126
1 WEB3D(WEB3D) na MVR
0.967878
1 WEB3D(WEB3D) na MWK
MK109.8263186
1 WEB3D(WEB3D) na MZN
MT4.042314
1 WEB3D(WEB3D) na NPR
रु8.9816548
1 WEB3D(WEB3D) na PYG
448.63992
1 WEB3D(WEB3D) na RWF
Fr91.91678
1 WEB3D(WEB3D) na SBD
$0.5206298
1 WEB3D(WEB3D) na SCR
0.8641316
1 WEB3D(WEB3D) na SRD
$2.43551
1 WEB3D(WEB3D) na SVC
$0.553525
1 WEB3D(WEB3D) na SZL
L1.097561
1 WEB3D(WEB3D) na TMT
m0.22141
1 WEB3D(WEB3D) na TND
د.ت0.18579462
1 WEB3D(WEB3D) na TTD
$0.4282702
1 WEB3D(WEB3D) na UGX
Sh220.39784
1 WEB3D(WEB3D) na XAF
Fr35.7419
1 WEB3D(WEB3D) na XCD
$0.170802
1 WEB3D(WEB3D) na XOF
Fr35.7419
1 WEB3D(WEB3D) na XPF
Fr6.45252
1 WEB3D(WEB3D) na BWP
P0.8502144
1 WEB3D(WEB3D) na BZD
$0.1271526
1 WEB3D(WEB3D) na CVE
$6.0406974
1 WEB3D(WEB3D) na DJF
Fr11.19702
1 WEB3D(WEB3D) na DOP
$4.0543334
1 WEB3D(WEB3D) na DZD
د.ج8.2225348
1 WEB3D(WEB3D) na FJD
$0.1429676
1 WEB3D(WEB3D) na GNF
Fr550.0457
1 WEB3D(WEB3D) na GTQ
Q0.4852042
1 WEB3D(WEB3D) na GYD
$13.2479092
1 WEB3D(WEB3D) na ISK
kr7.9075

Zdroj WEB3D

Pokud chcete se podrobněji seznámit s WEB3D, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka WEB3D
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně WEB3D

Jakou hodnotu má dnes WEB3D (WEB3D)?
Aktuální cena WEB3D v USD je 0.06326 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WEB3D v USD?
Aktuální cena WEB3D v USD je $ 0.06326. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace WEB3D?
Tržní kapitalizace WEB3D je $ 316.30K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WEB3D v oběhu?
Objem WEB3D v oběhu je 5.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WEB3D?
WEB3D dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WEB3D?
WEB3D dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování WEB3D?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WEB3D je $ 88.84K USD.
Dosáhne WEB3D letos vyšší ceny?
WEB3D může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWEB3D, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:15:45 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod WEB3D na USD

Částka

WEB3D
WEB3D
USD
USD

1 WEB3D = 0.06326 USD

Obchodujte WEB3D

WEB3D/USDT
$0.06326
$0.06326$0.06326
-9.61%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

