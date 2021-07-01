Tokenomika pro Axelar (WAXL)

Tokenomika pro Axelar (WAXL)

Zjistěte klíčové informace o Axelar (WAXL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Axelar (WAXL)

Axelar is the universal overlay network, securely connecting all blockchain ecosystems, applications, assets and users to deliver Web3 interoperability. It is a full-stack decentralized transport layer, meeting growing demand for cross-chain services with maximum blockchain security and composability.

Oficiální webové stránky:
https://axelar.network/
Bílá kniha:
https://axelar.network/wp-content/uploads/2021/07/axelar_whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://axelarscan.io/

Axelar (WAXL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Axelar (WAXL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 375.57M
$ 375.57M
Celkový objem:
--
--
Objem v oběhu:
$ 1.02B
$ 1.02B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
--
Historické maximum:
$ 2.7486
$ 2.7486
Historické minimum:
$ 0.27453230501386905
$ 0.27453230501386905
Aktuální cena:
$ 0.3691
$ 0.3691

Tokenomika Axelar (WAXL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Axelar (WAXL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WAXL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WAXL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WAXL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWAXL!

Jak nakupovat WAXL

Chtěli byste si přidat Axelar (WAXL) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu WAXL, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Axelar (WAXL)

Analýza historie cen WAXL pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny WAXL

Chcete vědět, kam může WAXL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WAXL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.