Tokenomika pro Ambire Wallet (WALLET)

Zjistěte klíčové informace o Ambire Wallet (WALLET), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Ambire Wallet (WALLET)

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

Oficiální webové stránky:
https://www.ambire.com/
Bílá kniha:
https://ambire.notion.site/Ambire-Wallet-Whitepaper-d502e54caf584fe7a67f9b0a018cd10f
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x88800092ff476844f74dc2fc427974bbee2794ae

Ambire Wallet (WALLET): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ambire Wallet (WALLET), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 21.58M
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 721.90M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 29.89M
Historické maximum:
$ 0.1
Historické minimum:
$ 0.000638616003044836
Aktuální cena:
$ 0.02989
Tokenomika Ambire Wallet (WALLET): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ambire Wallet (WALLET) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WALLET, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WALLET, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WALLET rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWALLET!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.