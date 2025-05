WALLET

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

JménoWALLET

PoziceNo.1088

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.07%

Objem v oběhu711,163,161.1029674

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem711,163,161.1029674

Poměr v oběhu0.7111%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.20064258285841255,2022-02-04

Nejnižší cena0.000638616003044836,2024-05-12

Veřejný blockchainETH

