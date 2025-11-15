Tokenomika pro Vision (VSN)

Tokenomika pro Vision (VSN)

Zjistěte klíčové informace o Vision (VSN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:55:03 (UTC+8)
Vision (VSN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Vision (VSN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 287.35M
Celkový objem:
$ 4.22B
Objem v oběhu:
$ 3.42B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 352.80M
Historické maximum:
$ 0.2299
Historické minimum:
$ 0.0754631148381287
Aktuální cena:
$ 0.084
Informace o Vision (VSN)

Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.

Oficiální webové stránky:
https://vision.now/
Bílá kniha:
https://cdn.bitpanda.com/media/web3/Vision_Token_Whitepaper_EN.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x699ccf919c1dfdfa4c374292f42cadc9899bf753

Tokenomika Vision (VSN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Vision (VSN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VSN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VSN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VSN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVSN!

Jak nakupovat VSN

Chtěli byste si přidat Vision (VSN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu VSN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Vision (VSN)

Analýza historie cen VSN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny VSN

Chcete vědět, kam může VSN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VSN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

