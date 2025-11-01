BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Vision je 0.1075 USD. Sledujte aktualizace cen VSN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VSN.

Více informací o VSN

Informace o ceně VSN

Co je to VSN

Bílá kniha pro VSN

Oficiální webové stránky VSN

Tokenomika pro VSN

Předpověď cen VSN

Historie VSN

Průvodce nákupem (VSN)

Převodník VSN na fiat měnu

Kurz Vision(VSN)

Aktuální cena 1 VSN na USD

$0.1075
$0.1075$0.1075
-1.82%1D
USD
Graf aktuální ceny Vision (VSN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:15:19 (UTC+8)

Informace o ceně Vision (VSN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.1061
$ 0.1061$ 0.1061
Nejnižší za 24 h
$ 0.1105
$ 0.1105$ 0.1105
Nejvyšší za 24 h

$ 0.1061
$ 0.1061$ 0.1061

$ 0.1105
$ 0.1105$ 0.1105

$ 0.22489627050756025
$ 0.22489627050756025$ 0.22489627050756025

$ 0.0986046936835356
$ 0.0986046936835356$ 0.0986046936835356

-0.19%

-1.82%

-9.21%

-9.21%

Cena Vision (VSN) v reálném čase je $ 0.1075. Za posledních 24 hodin se VSN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.1061 do maxima $ 0.1105, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VSN v historii je $ 0.22489627050756025, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0986046936835356.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VSN se za poslední hodinu změnila o -0.19%, za 24 hodin o -1.82% a za posledních 7 dní o -9.21%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Vision (VSN)

No.211

$ 362.11M
$ 362.11M$ 362.11M

$ 418.57K
$ 418.57K$ 418.57K

$ 451.50M
$ 451.50M$ 451.50M

3.37B
3.37B 3.37B

4,200,000,000
4,200,000,000 4,200,000,000

4,206,020,945.076273
4,206,020,945.076273 4,206,020,945.076273

80.20%

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Vision je $ 362.11M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 418.57K. Objem v oběhu VSN je 3.37B, přičemž celková zásoba je 4206020945.076273. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 451.50M.

Historie cen v USD pro Vision (VSN)

Sledujte změny cen Vision pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.001993-1.82%
30 dní$ -0.0277-20.49%
60 dní$ -0.0541-33.48%
90 dní$ -0.0512-32.27%
Změna ceny Vision dnes

Dnes zaznamenal VSN změnu o $ -0.001993 (-1.82%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Vision za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0277 (-20.49%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Vision za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u VSN ke změně o $ -0.0541 (-33.48%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Vision za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0512 (-32.27%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Vision (VSN)?

Podívejte se na stránku Historie cen Vision.

Co je Vision (VSN)

Vision (VSN) is the native token of the Bitpanda Web3 ecosystem – a unifying force designed to make Web3 accessible, tangible, and rewarding for everyone. Beyond the scope of a typical exchange token, Vision powers a compliant, user-centric ecosystem built for the future of decentralised finance in Europe and beyond.

Vision je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Vision investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu VSNa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Vision na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Vision a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Vision (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Vision (VSN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Vision (VSN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Vision.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Vision!

Tokenomika pro Vision (VSN)

Pochopení tokenomiky Vision (VSN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VSN hned teď!

Jak nakupovat Vision (VSN)

Snažíte se zjistit, jak koupit Vision? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Vision podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

VSN na místní měny

Zdroj Vision

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Vision, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Vision
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Vision

Jakou hodnotu má dnes Vision (VSN)?
Aktuální cena VSN v USD je 0.1075 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VSN v USD?
Aktuální cena VSN v USD je $ 0.1075. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Vision?
Tržní kapitalizace VSN je $ 362.11M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VSN v oběhu?
Objem VSN v oběhu je 3.37B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VSN?
VSN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.22489627050756025 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VSN?
VSN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0986046936835356 USD.
Jaký je objem obchodování VSN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VSN je $ 418.57K USD.
Dosáhne VSN letos vyšší ceny?
VSN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVSN, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Vision (VSN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

