Tokenomika pro Voxies (VOXEL)

Zjistěte klíčové informace o Voxies (VOXEL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Voxies (VOXEL)

VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

Oficiální webové stránky:
https://voxies.io/
Bílá kniha:
https://whitepaper.voxies.io/
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xd0258a3fd00f38aa8090dfee343f10a9d4d30d3f

Voxies (VOXEL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Voxies (VOXEL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 15.13M
$ 15.13M$ 15.13M
Celkový objem:
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
Objem v oběhu:
$ 245.85M
$ 245.85M$ 245.85M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 18.47M
$ 18.47M$ 18.47M
Historické maximum:
$ 0.2966
$ 0.2966$ 0.2966
Historické minimum:
$ 0.020168643452961734
$ 0.020168643452961734$ 0.020168643452961734
Aktuální cena:
$ 0.06156
$ 0.06156$ 0.06156

Tokenomika Voxies (VOXEL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Voxies (VOXEL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VOXEL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VOXEL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VOXEL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVOXEL!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.