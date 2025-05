VOXEL

VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

JménoVOXEL

PoziceNo.909

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)6,66%

Objem v oběhu241 042 480,74096566

Max. objem300 000 000

Celkový objem300 000 000

Poměr v oběhu0.8034%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum4.75817201330435,2021-12-16

Nejnižší cena0.020168643452961734,2025-04-17

Veřejný blockchainMATIC

