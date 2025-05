USUAL

Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token.

JménoUSUAL

PoziceNo.330

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)2.53%

Objem v oběhu937,409,028.1152906

Max. objem4,000,000,000

Celkový objem1,047,704,771.9451956

Poměr v oběhu0.2343%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.6356173831858944,2024-12-20

Nejnižší cena0.10641027526672361,2025-04-02

Veřejný blockchainETH

