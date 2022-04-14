Tokenomika pro Ultiverse (ULTI)

Zjistěte klíčové informace o Ultiverse (ULTI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Ultiverse (ULTI)

Ultiverse is an AI-driven gaming production and publishing platform. Dedicated to transforming gaming experiences and boosting values, it builds an ecosystem and offers tools that enhance creation, engagement, and technological integration across different blockchains.

Oficiální webové stránky:
https://ultiverse.io
Bílá kniha:
https://docs.ultiverse.io
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x0e7779e698052f8fe56c415c3818fcf89de9ac6d

Ultiverse (ULTI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ultiverse (ULTI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 12.98M
$ 12.98M
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 6.52B
$ 6.52B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 19.92M
$ 19.92M
Historické maximum:
$ 0.12587
$ 0.12587
Historické minimum:
$ 0.001411020232465407
$ 0.001411020232465407
Aktuální cena:
$ 0.001992
$ 0.001992

Tokenomika Ultiverse (ULTI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ultiverse (ULTI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ULTI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ULTI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ULTI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuULTI!

Jak nakupovat ULTI

Chtěli byste si přidat Ultiverse (ULTI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ULTI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Ultiverse (ULTI)

Analýza historie cen ULTI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ULTI

Chcete vědět, kam může ULTI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ULTI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.