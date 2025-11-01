BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Swarm Network je 0.01277 USD. Sledujte aktualizace cen TRUTH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TRUTH.

Více informací o TRUTH

Informace o ceně TRUTH

Co je to TRUTH

Bílá kniha pro TRUTH

Oficiální webové stránky TRUTH

Tokenomika pro TRUTH

Předpověď cen TRUTH

Historie TRUTH

Průvodce nákupem (TRUTH)

Převodník TRUTH na fiat měnu

TRUTH Spot

TRUTH USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Swarm Network

Kurz Swarm Network(TRUTH)

Aktuální cena 1 TRUTH na USD

$0.01277
$0.01277$0.01277
+0.47%1D
USD
Graf aktuální ceny Swarm Network (TRUTH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:12:38 (UTC+8)

Informace o ceně Swarm Network (TRUTH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01257
$ 0.01257$ 0.01257
Nejnižší za 24 h
$ 0.01351
$ 0.01351$ 0.01351
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01257
$ 0.01257$ 0.01257

$ 0.01351
$ 0.01351$ 0.01351

$ 0.020167043509271197
$ 0.020167043509271197$ 0.020167043509271197

$ 0.010282833131671878
$ 0.010282833131671878$ 0.010282833131671878

+0.47%

+0.47%

-17.94%

-17.94%

Cena Swarm Network (TRUTH) v reálném čase je $ 0.01277. Za posledních 24 hodin se TRUTH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01257 do maxima $ 0.01351, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TRUTH v historii je $ 0.020167043509271197, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.010282833131671878.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TRUTH se za poslední hodinu změnila o +0.47%, za 24 hodin o +0.47% a za posledních 7 dní o -17.94%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Swarm Network (TRUTH)

No.719

$ 26.63M
$ 26.63M$ 26.63M

$ 108.34K
$ 108.34K$ 108.34K

$ 127.70M
$ 127.70M$ 127.70M

2.09B
2.09B 2.09B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

20.85%

SUI

Aktuální tržní kapitalizace Swarm Network je $ 26.63M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 108.34K. Objem v oběhu TRUTH je 2.09B, přičemž celková zásoba je 10000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 127.70M.

Historie cen v USD pro Swarm Network (TRUTH)

Sledujte změny cen Swarm Network pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0000597+0.47%
30 dní$ -0.00322-20.14%
60 dní$ +0.00777+155.40%
90 dní$ +0.00777+155.40%
Změna ceny Swarm Network dnes

Dnes zaznamenal TRUTH změnu o $ +0.0000597 (+0.47%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Swarm Network za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00322 (-20.14%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Swarm Network za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TRUTH ke změně o $ +0.00777 (+155.40%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Swarm Network za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.00777 (+155.40%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Swarm Network (TRUTH)?

Podívejte se na stránku Historie cen Swarm Network.

Co je Swarm Network (TRUTH)

A Multi-Agent Collaboration Framework that enables decentralized, autonomous collaboration between AI-Agent Clusters at scale. Our platform provides no-code tools for creating, managing, and scaling intelligent agents and clusters that work together to perform tasks, lowering the barrier to entry for anyone looking to harness the power of AI agents.

Swarm Network je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Swarm Network investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TRUTHa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Swarm Network na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Swarm Network a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Swarm Network (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Swarm Network (TRUTH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Swarm Network (TRUTH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Swarm Network.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Swarm Network!

Tokenomika pro Swarm Network (TRUTH)

Pochopení tokenomiky Swarm Network (TRUTH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TRUTH hned teď!

Jak nakupovat Swarm Network (TRUTH)

Snažíte se zjistit, jak koupit Swarm Network? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Swarm Network podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TRUTH na místní měny

1 Swarm Network(TRUTH) na VND
336.04255
1 Swarm Network(TRUTH) na AUD
A$0.0194104
1 Swarm Network(TRUTH) na GBP
0.0097052
1 Swarm Network(TRUTH) na EUR
0.0109822
1 Swarm Network(TRUTH) na USD
$0.01277
1 Swarm Network(TRUTH) na MYR
RM0.0535063
1 Swarm Network(TRUTH) na TRY
0.5367231
1 Swarm Network(TRUTH) na JPY
¥1.95381
1 Swarm Network(TRUTH) na ARS
ARS$18.3739868
1 Swarm Network(TRUTH) na RUB
1.0265803
1 Swarm Network(TRUTH) na INR
1.1344868
1 Swarm Network(TRUTH) na IDR
Rp212.8332482
1 Swarm Network(TRUTH) na PHP
0.7494713
1 Swarm Network(TRUTH) na EGP
￡E.0.6008285
1 Swarm Network(TRUTH) na BRL
R$0.0685749
1 Swarm Network(TRUTH) na CAD
C$0.017878
1 Swarm Network(TRUTH) na BDT
1.5620264
1 Swarm Network(TRUTH) na NGN
18.4803609
1 Swarm Network(TRUTH) na COP
$49.1153355
1 Swarm Network(TRUTH) na ZAR
R.0.2215595
1 Swarm Network(TRUTH) na UAH
0.5357015
1 Swarm Network(TRUTH) na TZS
T.Sh.31.4531485
1 Swarm Network(TRUTH) na VES
Bs2.82217
1 Swarm Network(TRUTH) na CLP
$12.02934
1 Swarm Network(TRUTH) na PKR
Rs3.5869653
1 Swarm Network(TRUTH) na KZT
6.7673338
1 Swarm Network(TRUTH) na THB
฿0.4114494
1 Swarm Network(TRUTH) na TWD
NT$0.3931883
1 Swarm Network(TRUTH) na AED
د.إ0.0468659
1 Swarm Network(TRUTH) na CHF
Fr0.010216
1 Swarm Network(TRUTH) na HKD
HK$0.0992229
1 Swarm Network(TRUTH) na AMD
֏4.887079
1 Swarm Network(TRUTH) na MAD
.د.م0.1181225
1 Swarm Network(TRUTH) na MXN
$0.2370112
1 Swarm Network(TRUTH) na SAR
ريال0.0478875
1 Swarm Network(TRUTH) na ETB
Br1.9693894
1 Swarm Network(TRUTH) na KES
KSh1.6497563
1 Swarm Network(TRUTH) na JOD
د.أ0.00905393
1 Swarm Network(TRUTH) na PLN
0.0469936
1 Swarm Network(TRUTH) na RON
лв0.0563157
1 Swarm Network(TRUTH) na SEK
kr0.1210596
1 Swarm Network(TRUTH) na BGN
лв0.0215813
1 Swarm Network(TRUTH) na HUF
Ft4.2967219
1 Swarm Network(TRUTH) na CZK
0.2693193
1 Swarm Network(TRUTH) na KWD
د.ك0.00390762
1 Swarm Network(TRUTH) na ILS
0.0415025
1 Swarm Network(TRUTH) na BOB
Bs0.0882407
1 Swarm Network(TRUTH) na AZN
0.021709
1 Swarm Network(TRUTH) na TJS
SM0.1176117
1 Swarm Network(TRUTH) na GEL
0.0346067
1 Swarm Network(TRUTH) na AOA
Kz11.7048543
1 Swarm Network(TRUTH) na BHD
.د.ب0.00480152
1 Swarm Network(TRUTH) na BMD
$0.01277
1 Swarm Network(TRUTH) na DKK
kr0.0826219
1 Swarm Network(TRUTH) na HNL
L0.3361064
1 Swarm Network(TRUTH) na MUR
0.5840998
1 Swarm Network(TRUTH) na NAD
$0.2206656
1 Swarm Network(TRUTH) na NOK
kr0.1292324
1 Swarm Network(TRUTH) na NZD
$0.0222198
1 Swarm Network(TRUTH) na PAB
B/.0.01277
1 Swarm Network(TRUTH) na PGK
K0.0537617
1 Swarm Network(TRUTH) na QAR
ر.ق0.0464828
1 Swarm Network(TRUTH) na RSD
дин.1.2971766
1 Swarm Network(TRUTH) na UZS
soʻm153.8553863
1 Swarm Network(TRUTH) na ALL
L1.0702537
1 Swarm Network(TRUTH) na ANG
ƒ0.0228583
1 Swarm Network(TRUTH) na AWG
ƒ0.0228583
1 Swarm Network(TRUTH) na BBD
$0.02554
1 Swarm Network(TRUTH) na BAM
KM0.0214536
1 Swarm Network(TRUTH) na BIF
Fr37.77366
1 Swarm Network(TRUTH) na BND
$0.016601
1 Swarm Network(TRUTH) na BSD
$0.01277
1 Swarm Network(TRUTH) na JMD
$2.0516282
1 Swarm Network(TRUTH) na KHR
51.2850862
1 Swarm Network(TRUTH) na KMF
Fr5.44002
1 Swarm Network(TRUTH) na LAK
277.6086901
1 Swarm Network(TRUTH) na LKR
රු3.8920406
1 Swarm Network(TRUTH) na MDL
L0.215813
1 Swarm Network(TRUTH) na MGA
Ar57.522465
1 Swarm Network(TRUTH) na MOP
P0.1022877
1 Swarm Network(TRUTH) na MVR
0.195381
1 Swarm Network(TRUTH) na MWK
MK22.1701247
1 Swarm Network(TRUTH) na MZN
MT0.816003
1 Swarm Network(TRUTH) na NPR
रु1.8130846
1 Swarm Network(TRUTH) na PYG
90.56484
1 Swarm Network(TRUTH) na RWF
Fr18.55481
1 Swarm Network(TRUTH) na SBD
$0.1050971
1 Swarm Network(TRUTH) na SCR
0.1744382
1 Swarm Network(TRUTH) na SRD
$0.491645
1 Swarm Network(TRUTH) na SVC
$0.1117375
1 Swarm Network(TRUTH) na SZL
L0.2215595
1 Swarm Network(TRUTH) na TMT
m0.044695
1 Swarm Network(TRUTH) na TND
د.ت0.03750549
1 Swarm Network(TRUTH) na TTD
$0.0864529
1 Swarm Network(TRUTH) na UGX
Sh44.49068
1 Swarm Network(TRUTH) na XAF
Fr7.21505
1 Swarm Network(TRUTH) na XCD
$0.034479
1 Swarm Network(TRUTH) na XOF
Fr7.21505
1 Swarm Network(TRUTH) na XPF
Fr1.30254
1 Swarm Network(TRUTH) na BWP
P0.1716288
1 Swarm Network(TRUTH) na BZD
$0.0256677
1 Swarm Network(TRUTH) na CVE
$1.2194073
1 Swarm Network(TRUTH) na DJF
Fr2.26029
1 Swarm Network(TRUTH) na DOP
$0.8184293
1 Swarm Network(TRUTH) na DZD
د.ج1.6598446
1 Swarm Network(TRUTH) na FJD
$0.0288602
1 Swarm Network(TRUTH) na GNF
Fr111.03515
1 Swarm Network(TRUTH) na GTQ
Q0.0979459
1 Swarm Network(TRUTH) na GYD
$2.6742934
1 Swarm Network(TRUTH) na ISK
kr1.59625

Zdroj Swarm Network

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Swarm Network, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Swarm Network
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Swarm Network

Jakou hodnotu má dnes Swarm Network (TRUTH)?
Aktuální cena TRUTH v USD je 0.01277 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TRUTH v USD?
Aktuální cena TRUTH v USD je $ 0.01277. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Swarm Network?
Tržní kapitalizace TRUTH je $ 26.63M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TRUTH v oběhu?
Objem TRUTH v oběhu je 2.09B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TRUTH?
TRUTH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.020167043509271197 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TRUTH?
TRUTH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.010282833131671878 USD.
Jaký je objem obchodování TRUTH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TRUTH je $ 108.34K USD.
Dosáhne TRUTH letos vyšší ceny?
TRUTH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTRUTH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:12:38 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Swarm Network (TRUTH)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod TRUTH na USD

Částka

TRUTH
TRUTH
USD
USD

1 TRUTH = 0.01277 USD

Obchodujte TRUTH

TRUTH/USDT
$0.01277
$0.01277$0.01277
+0.55%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

