Tokenomika pro TROLL (TROLL)

Zjistěte klíčové informace o TROLL (TROLL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o TROLL (TROLL)

$TROLL is a meme coin on Ethereum that embraces the spirit of internet culture.

Oficiální webové stránky:
https://troll.run/
Bílá kniha:
https://pdfhost.io/v/bl.Aawjo8_Trollface
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xf8ebf4849f1fa4faf0dff2106a173d3a6cb2eb3a

TROLL (TROLL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TROLL (TROLL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.22M
Celkový objem:
$ 960.42T
Objem v oběhu:
$ 960.42T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.22M
Historické maximum:
$ 0.0000001339
Historické minimum:
$ 0.000000000004633258
Aktuální cena:
$ 0.000000005431
Tokenomika TROLL (TROLL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro TROLL (TROLL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TROLL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TROLL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TROLL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTROLL!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.