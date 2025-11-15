Tokenomika pro Torum (TORUM)

Zjistěte klíčové informace o Torum (TORUM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:30:45 (UTC+8)
USD

Torum (TORUM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Torum (TORUM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 726.70K
$ 726.70K
Celkový objem:
$ 800.00M
$ 800.00M
Objem v oběhu:
$ 194.10M
$ 194.10M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.00M
$ 3.00M
Historické maximum:
$ 0.5
$ 0.5
Historické minimum:
$ 0.002637578225314152
$ 0.002637578225314152
Aktuální cena:
$ 0.003744
$ 0.003744

Informace o Torum (TORUM)

Torum is a licensed digital asset exchange and Visa-enabled crypto wallet designed for everyday users. As Malaysia's first cryptocurrency e-wallet, Torum enables you to securely trade, store, and spend your digital assets. From everyday spending to long-term holdings, Torum makes crypto simple, accessible and easy as cash.

Oficiální webové stránky:
https://www.intro.torum.com/?utm_source=cmc
Bílá kniha:
https://docs.torum.com/torum-v2-whitepaper-1
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x443cAb9583B83eAA7A712c9D64525E57E2a7eB3f

Tokenomika Torum (TORUM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Torum (TORUM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TORUM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TORUM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TORUM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTORUM!

Jak nakupovat TORUM

Chtěli byste si přidat Torum (TORUM) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TORUM, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Torum (TORUM)

Analýza historie cen TORUM pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TORUM

Chcete vědět, kam může TORUM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TORUM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

