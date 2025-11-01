BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Torum je 0.003809 USD. Sledujte aktualizace cen TORUM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TORUM.Dnešní aktuální cena Torum je 0.003809 USD. Sledujte aktualizace cen TORUM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TORUM.

Více informací o TORUM

Informace o ceně TORUM

Co je to TORUM

Bílá kniha pro TORUM

Oficiální webové stránky TORUM

Tokenomika pro TORUM

Předpověď cen TORUM

Historie TORUM

Průvodce nákupem (TORUM)

Převodník TORUM na fiat měnu

TORUM Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Torum

Kurz Torum(TORUM)

Aktuální cena 1 TORUM na USD

$0.003806
$0.003806$0.003806
-0.15%1D
USD
Graf aktuální ceny Torum (TORUM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:24:17 (UTC+8)

Informace o ceně Torum (TORUM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.003587
$ 0.003587$ 0.003587
Nejnižší za 24 h
$ 0.003997
$ 0.003997$ 0.003997
Nejvyšší za 24 h

$ 0.003587
$ 0.003587$ 0.003587

$ 0.003997
$ 0.003997$ 0.003997

$ 2.3939493863553967
$ 2.3939493863553967$ 2.3939493863553967

$ 0.002637578225314152
$ 0.002637578225314152$ 0.002637578225314152

+0.26%

-0.15%

-18.30%

-18.30%

Cena Torum (TORUM) v reálném čase je $ 0.003809. Za posledních 24 hodin se TORUM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.003587 do maxima $ 0.003997, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TORUM v historii je $ 2.3939493863553967, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.002637578225314152.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TORUM se za poslední hodinu změnila o +0.26%, za 24 hodin o -0.15% a za posledních 7 dní o -18.30%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Torum (TORUM)

No.2277

$ 739.31K
$ 739.31K$ 739.31K

$ 87.36K
$ 87.36K$ 87.36K

$ 3.05M
$ 3.05M$ 3.05M

194.10M
194.10M 194.10M

800,000,000
800,000,000 800,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Torum je $ 739.31K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 87.36K. Objem v oběhu TORUM je 194.10M, přičemž celková zásoba je 800000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.05M.

Historie cen v USD pro Torum (TORUM)

Sledujte změny cen Torum pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00000572-0.15%
30 dní$ -0.001763-31.65%
60 dní$ -0.001804-32.14%
90 dní$ -0.002157-36.16%
Změna ceny Torum dnes

Dnes zaznamenal TORUM změnu o $ -0.00000572 (-0.15%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Torum za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.001763 (-31.65%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Torum za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TORUM ke změně o $ -0.001804 (-32.14%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Torum za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.002157 (-36.16%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Torum (TORUM)?

Podívejte se na stránku Historie cen Torum.

Co je Torum (TORUM)

Torum is a licensed digital asset exchange and Visa-enabled crypto wallet designed for everyday users. As Malaysia's first cryptocurrency e-wallet, Torum enables you to securely trade, store, and spend your digital assets. From everyday spending to long-term holdings, Torum makes crypto simple, accessible and easy as cash.

Torum je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Torum investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TORUMa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Torum na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Torum a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Torum (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Torum (TORUM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Torum (TORUM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Torum.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Torum!

Tokenomika pro Torum (TORUM)

Pochopení tokenomiky Torum (TORUM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TORUM hned teď!

Jak nakupovat Torum (TORUM)

Snažíte se zjistit, jak koupit Torum? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Torum podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TORUM na místní měny

1 Torum(TORUM) na VND
100.233835
1 Torum(TORUM) na AUD
A$0.00578968
1 Torum(TORUM) na GBP
0.00289484
1 Torum(TORUM) na EUR
0.00327574
1 Torum(TORUM) na USD
$0.003809
1 Torum(TORUM) na MYR
RM0.01595971
1 Torum(TORUM) na TRY
0.16009227
1 Torum(TORUM) na JPY
¥0.582777
1 Torum(TORUM) na ARS
ARS$5.46484848
1 Torum(TORUM) na RUB
0.30620551
1 Torum(TORUM) na INR
0.33812493
1 Torum(TORUM) na IDR
Rp63.48330794
1 Torum(TORUM) na PHP
0.22355021
1 Torum(TORUM) na EGP
￡E.0.17936581
1 Torum(TORUM) na BRL
R$0.02045433
1 Torum(TORUM) na CAD
C$0.0053326
1 Torum(TORUM) na BDT
0.46591688
1 Torum(TORUM) na NGN
5.50430972
1 Torum(TORUM) na COP
$14.64998535
1 Torum(TORUM) na ZAR
R.0.06616233
1 Torum(TORUM) na UAH
0.15978755
1 Torum(TORUM) na TZS
T.Sh.9.33578282
1 Torum(TORUM) na VES
Bs0.841789
1 Torum(TORUM) na CLP
$3.588078
1 Torum(TORUM) na PKR
Rs1.0756616
1 Torum(TORUM) na KZT
2.01107582
1 Torum(TORUM) na THB
฿0.12272598
1 Torum(TORUM) na TWD
NT$0.11727911
1 Torum(TORUM) na AED
د.إ0.01397903
1 Torum(TORUM) na CHF
Fr0.0030472
1 Torum(TORUM) na HKD
HK$0.02959593
1 Torum(TORUM) na AMD
֏1.45267642
1 Torum(TORUM) na MAD
.د.م0.03515707
1 Torum(TORUM) na MXN
$0.07069504
1 Torum(TORUM) na SAR
ريال0.01428375
1 Torum(TORUM) na ETB
Br0.58517667
1 Torum(TORUM) na KES
KSh0.49075156
1 Torum(TORUM) na JOD
د.أ0.002700581
1 Torum(TORUM) na PLN
0.01401712
1 Torum(TORUM) na RON
лв0.01679769
1 Torum(TORUM) na SEK
kr0.03610932
1 Torum(TORUM) na BGN
лв0.00639912
1 Torum(TORUM) na HUF
Ft1.28161423
1 Torum(TORUM) na CZK
0.08033181
1 Torum(TORUM) na KWD
د.ك0.001165554
1 Torum(TORUM) na ILS
0.01237925
1 Torum(TORUM) na BOB
Bs0.02632019
1 Torum(TORUM) na AZN
0.0064753
1 Torum(TORUM) na TJS
SM0.03496662
1 Torum(TORUM) na GEL
0.01032239
1 Torum(TORUM) na AOA
Kz3.49129131
1 Torum(TORUM) na BHD
.د.ب0.001428375
1 Torum(TORUM) na BMD
$0.003809
1 Torum(TORUM) na DKK
kr0.02464423
1 Torum(TORUM) na HNL
L0.09987198
1 Torum(TORUM) na MUR
0.17422366
1 Torum(TORUM) na NAD
$0.06585761
1 Torum(TORUM) na NOK
kr0.03854708
1 Torum(TORUM) na NZD
$0.00662766
1 Torum(TORUM) na PAB
B/.0.003809
1 Torum(TORUM) na PGK
K0.0159978
1 Torum(TORUM) na QAR
ر.ق0.01382667
1 Torum(TORUM) na RSD
дин.0.38691822
1 Torum(TORUM) na UZS
soʻm45.34523084
1 Torum(TORUM) na ALL
L0.31801341
1 Torum(TORUM) na ANG
ƒ0.00681811
1 Torum(TORUM) na AWG
ƒ0.00681811
1 Torum(TORUM) na BBD
$0.007618
1 Torum(TORUM) na BAM
KM0.00639912
1 Torum(TORUM) na BIF
Fr11.133707
1 Torum(TORUM) na BND
$0.00491361
1 Torum(TORUM) na BSD
$0.003809
1 Torum(TORUM) na JMD
$0.60963045
1 Torum(TORUM) na KHR
15.236
1 Torum(TORUM) na KMF
Fr1.622634
1 Torum(TORUM) na LAK
82.80434617
1 Torum(TORUM) na LKR
රු1.15633622
1 Torum(TORUM) na MDL
L0.06463873
1 Torum(TORUM) na MGA
Ar17.0806987
1 Torum(TORUM) na MOP
P0.03051009
1 Torum(TORUM) na MVR
0.0582777
1 Torum(TORUM) na MWK
MK6.5899509
1 Torum(TORUM) na MZN
MT0.2433951
1 Torum(TORUM) na NPR
रु0.53874496
1 Torum(TORUM) na PYG
27.013428
1 Torum(TORUM) na RWF
Fr5.534477
1 Torum(TORUM) na SBD
$0.03134807
1 Torum(TORUM) na SCR
0.05203094
1 Torum(TORUM) na SRD
$0.1466465
1 Torum(TORUM) na SVC
$0.03332875
1 Torum(TORUM) na SZL
L0.06585761
1 Torum(TORUM) na TMT
m0.0133315
1 Torum(TORUM) na TND
د.ت0.011213696
1 Torum(TORUM) na TTD
$0.02578693
1 Torum(TORUM) na UGX
Sh13.224848
1 Torum(TORUM) na XAF
Fr2.152085
1 Torum(TORUM) na XCD
$0.0102843
1 Torum(TORUM) na XOF
Fr2.152085
1 Torum(TORUM) na XPF
Fr0.388518
1 Torum(TORUM) na BWP
P0.05100251
1 Torum(TORUM) na BZD
$0.00765609
1 Torum(TORUM) na CVE
$0.36204545
1 Torum(TORUM) na DJF
Fr0.674193
1 Torum(TORUM) na DOP
$0.24400454
1 Torum(TORUM) na DZD
د.ج0.49505573
1 Torum(TORUM) na FJD
$0.00860834
1 Torum(TORUM) na GNF
Fr32.83358
1 Torum(TORUM) na GTQ
Q0.02910076
1 Torum(TORUM) na GYD
$0.79768078
1 Torum(TORUM) na ISK
kr0.472316

Zdroj Torum

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Torum, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Torum
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Torum

Jakou hodnotu má dnes Torum (TORUM)?
Aktuální cena TORUM v USD je 0.003809 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TORUM v USD?
Aktuální cena TORUM v USD je $ 0.003809. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Torum?
Tržní kapitalizace TORUM je $ 739.31K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TORUM v oběhu?
Objem TORUM v oběhu je 194.10M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TORUM?
TORUM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 2.3939493863553967 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TORUM?
TORUM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.002637578225314152 USD.
Jaký je objem obchodování TORUM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TORUM je $ 87.36K USD.
Dosáhne TORUM letos vyšší ceny?
TORUM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTORUM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:24:17 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Torum (TORUM)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod TORUM na USD

Částka

TORUM
TORUM
USD
USD

1 TORUM = 0.003809 USD

Obchodujte TORUM

TORUM/USDT
$0.003806
$0.003806$0.003806
-0.91%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,189.39
$110,189.39$110,189.39

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,865.00
$3,865.00$3,865.00

+0.10%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02316
$0.02316$0.02316

-28.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.10
$186.10$186.10

-1.09%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,865.00
$3,865.00$3,865.00

+0.10%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,189.39
$110,189.39$110,189.39

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.10
$186.10$186.10

-1.09%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5017
$2.5017$2.5017

-0.88%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.71
$1,086.71$1,086.71

+0.21%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.33600
$1.33600$1.33600

+6,580.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0034832
$0.0034832$0.0034832

+77.53%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000250
$0.000250$0.000250

+25.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.234
$19.234$19.234

+49.51%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000092
$0.00000092$0.00000092

+43.75%