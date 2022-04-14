Tokenomika pro TOP Network (TOP)
TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses.
Tokenomika TOP Network (TOP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro TOP Network (TOP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TOP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TOP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
