Tokenomika pro Toko Token (TKO)

Zjistěte klíčové informace o Toko Token (TKO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Toko Token (TKO)

Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.

Oficiální webové stránky:
https://www.tokocrypto.com/
Bílá kniha:
https://tokocrypto-public.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/TKO%20White%20paper%20v4%20English%20Version.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809

Toko Token (TKO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Toko Token (TKO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 29.89M
$ 29.89M
Celkový objem:
$ 500.00M
$ 500.00M
Objem v oběhu:
$ 168.67M
$ 168.67M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 88.60M
$ 88.60M
Historické maximum:
$ 1.1962
$ 1.1962
Historické minimum:
$ 0.11167922761680911
$ 0.11167922761680911
Aktuální cena:
$ 0.1772
$ 0.1772

Tokenomika Toko Token (TKO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Toko Token (TKO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TKO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TKO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TKO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTKO!

Jak nakupovat TKO

Chtěli byste si přidat Toko Token (TKO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TKO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Toko Token (TKO)

Analýza historie cen TKO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TKO

Chcete vědět, kam může TKO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TKO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.