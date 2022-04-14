Tokenomika pro Tajir Tech Hub (TJRM)

Zjistěte klíčové informace o Tajir Tech Hub (TJRM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Tajir Tech Hub (TJRM)

Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

Oficiální webové stránky:
https://www.tajirtechhub.com/
Bílá kniha:
https://www.tajirtechhub.com/whitepaper/Official%20Whitepaper%20En.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/4AdDFsG1xzz1L7zKGo2fbiqv256Z92u8uCcJCgYuTBLo

Tajir Tech Hub (TJRM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Tajir Tech Hub (TJRM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.25M$ 4.25M
Celkový objem:
$ 750.00M$ 750.00M
Objem v oběhu:
$ 644.95M$ 644.95M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.94M$ 4.94M
Historické maximum:
$ 0.17$ 0.17
Historické minimum:
$ 0.005772667514295884$ 0.005772667514295884
Aktuální cena:
$ 0.006586$ 0.006586

Tokenomika Tajir Tech Hub (TJRM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Tajir Tech Hub (TJRM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TJRM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TJRM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TJRM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTJRM!

Jak nakupovat TJRM

Chtěli byste si přidat Tajir Tech Hub (TJRM) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TJRM, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Tajir Tech Hub (TJRM)

Analýza historie cen TJRM pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TJRM

Chcete vědět, kam může TJRM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TJRM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.