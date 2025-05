TJRM

Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

JménoTJRM

PoziceNo.1175

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.10%

Objem v oběhu639,999,466.1645378

Max. objem750,000,000

Celkový objem749,999,466.1645378

Poměr v oběhu0.8533%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.13684820134656278,2025-01-31

Nejnižší cena0.012776429689479469,2025-05-26

Veřejný blockchainSOL

Sektor

Sociální sítě

