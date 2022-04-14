Tokenomika pro Titan (TES)
Informace o Titan (TES)
Titan Trading Platform is a pioneer all-inclusive and high-performance trading platform power by cutting-edge AI technology on Blast Chain with user-friendly interface, using the top-tier investment trading algorithm. Several innovative features including Terminal Trading, Arbitrage Trading have been explored and introduced, with plans to deploy DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace, and DEX in the future.
Titan (TES): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Titan (TES), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Titan (TES): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Titan (TES) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TES, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TES, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro TES rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTES!
Jak nakupovat TES
Chtěli byste si přidat Titan (TES) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu TES, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Titan (TES)
Analýza historie cen TES pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny TES
Chcete vědět, kam může TES zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TES kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit Titan (TES)
Částka
1 TES = 0.00671 USD