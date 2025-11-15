Tokenomika pro Trusta.AI (TA)

Zjistěte klíčové informace o Trusta.AI (TA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:29:58 (UTC+8)
Trusta.AI (TA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Trusta.AI (TA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 38.94M
Historické maximum:
$ 0.386
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.03894
Informace o Trusta.AI (TA)

In the age of AI, Trusta.AI aims to create a trusted identity network for both AI and crypto, establishing a universal credit system for all forms of intelligence—human and artificial.

Oficiální webové stránky:
https://www.trustalabs.ai/
Bílá kniha:
https://www.trustalabs.ai/whitepaper
Block Explorer:
https://lineascan.build/token/0x539ae81a166e5e80aed211731563e549c411b140

Tokenomika Trusta.AI (TA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Trusta.AI (TA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTA!

Historie cen pro Trusta.AI (TA)

Analýza historie cen TA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny TA

Chcete vědět, kam může TA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

