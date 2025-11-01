BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Trusta.AI je 0.04717 USD. Sledujte aktualizace cen TA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TA.Dnešní aktuální cena Trusta.AI je 0.04717 USD. Sledujte aktualizace cen TA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TA.

Více informací o TA

Informace o ceně TA

Co je to TA

Bílá kniha pro TA

Oficiální webové stránky TA

Tokenomika pro TA

Předpověď cen TA

Historie TA

Průvodce nákupem (TA)

Převodník TA na fiat měnu

TA Spot

TA USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Trusta.AI

Kurz Trusta.AI(TA)

Aktuální cena 1 TA na USD

$0.04719
$0.04719$0.04719
+5.38%1D
USD
Graf aktuální ceny Trusta.AI (TA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:21:15 (UTC+8)

Informace o ceně Trusta.AI (TA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.04293
$ 0.04293$ 0.04293
Nejnižší za 24 h
$ 0.04815
$ 0.04815$ 0.04815
Nejvyšší za 24 h

$ 0.04293
$ 0.04293$ 0.04293

$ 0.04815
$ 0.04815$ 0.04815

--
----

--
----

+0.08%

+5.38%

-3.50%

-3.50%

Cena Trusta.AI (TA) v reálném čase je $ 0.04717. Za posledních 24 hodin se TA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.04293 do maxima $ 0.04815, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TA v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TA se za poslední hodinu změnila o +0.08%, za 24 hodin o +5.38% a za posledních 7 dní o -3.50%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Trusta.AI (TA)

--
----

$ 94.97K
$ 94.97K$ 94.97K

$ 47.17M
$ 47.17M$ 47.17M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

LINEA

Aktuální tržní kapitalizace Trusta.AI je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 94.97K. Objem v oběhu TA je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 47.17M.

Historie cen v USD pro Trusta.AI (TA)

Sledujte změny cen Trusta.AI pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0024092+5.38%
30 dní$ -0.01778-27.38%
60 dní$ -0.12748-73.00%
90 dní$ -0.01003-17.54%
Změna ceny Trusta.AI dnes

Dnes zaznamenal TA změnu o $ +0.0024092 (+5.38%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Trusta.AI za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.01778 (-27.38%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Trusta.AI za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TA ke změně o $ -0.12748 (-73.00%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Trusta.AI za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.01003 (-17.54%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Trusta.AI (TA)?

Podívejte se na stránku Historie cen Trusta.AI.

Co je Trusta.AI (TA)

In the age of AI, Trusta.AI aims to create a trusted identity network for both AI and crypto, establishing a universal credit system for all forms of intelligence—human and artificial.

Trusta.AI je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Trusta.AI investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TAa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Trusta.AI na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Trusta.AI a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Trusta.AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Trusta.AI (TA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Trusta.AI (TA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Trusta.AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Trusta.AI!

Tokenomika pro Trusta.AI (TA)

Pochopení tokenomiky Trusta.AI (TA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TA hned teď!

Jak nakupovat Trusta.AI (TA)

Snažíte se zjistit, jak koupit Trusta.AI? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Trusta.AI podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TA na místní měny

1 Trusta.AI(TA) na VND
1,241.27855
1 Trusta.AI(TA) na AUD
A$0.0716984
1 Trusta.AI(TA) na GBP
0.0358492
1 Trusta.AI(TA) na EUR
0.0405662
1 Trusta.AI(TA) na USD
$0.04717
1 Trusta.AI(TA) na MYR
RM0.1976423
1 Trusta.AI(TA) na TRY
1.9825551
1 Trusta.AI(TA) na JPY
¥7.21701
1 Trusta.AI(TA) na ARS
ARS$67.6757424
1 Trusta.AI(TA) na RUB
3.7919963
1 Trusta.AI(TA) na INR
4.1872809
1 Trusta.AI(TA) na IDR
Rp786.1663522
1 Trusta.AI(TA) na PHP
2.7684073
1 Trusta.AI(TA) na EGP
￡E.2.2212353
1 Trusta.AI(TA) na BRL
R$0.2533029
1 Trusta.AI(TA) na CAD
C$0.066038
1 Trusta.AI(TA) na BDT
5.7698344
1 Trusta.AI(TA) na NGN
68.1644236
1 Trusta.AI(TA) na COP
$181.4228955
1 Trusta.AI(TA) na ZAR
R.0.8193429
1 Trusta.AI(TA) na UAH
1.9787815
1 Trusta.AI(TA) na TZS
T.Sh.115.6127266
1 Trusta.AI(TA) na VES
Bs10.42457
1 Trusta.AI(TA) na CLP
$44.43414
1 Trusta.AI(TA) na PKR
Rs13.320808
1 Trusta.AI(TA) na KZT
24.9048166
1 Trusta.AI(TA) na THB
฿1.5198174
1 Trusta.AI(TA) na TWD
NT$1.4523643
1 Trusta.AI(TA) na AED
د.إ0.1731139
1 Trusta.AI(TA) na CHF
Fr0.037736
1 Trusta.AI(TA) na HKD
HK$0.3665109
1 Trusta.AI(TA) na AMD
֏17.9896946
1 Trusta.AI(TA) na MAD
.د.م0.4353791
1 Trusta.AI(TA) na MXN
$0.8754752
1 Trusta.AI(TA) na SAR
ريال0.1768875
1 Trusta.AI(TA) na ETB
Br7.2467271
1 Trusta.AI(TA) na KES
KSh6.0773828
1 Trusta.AI(TA) na JOD
د.أ0.03344353
1 Trusta.AI(TA) na PLN
0.1735856
1 Trusta.AI(TA) na RON
лв0.2080197
1 Trusta.AI(TA) na SEK
kr0.4471716
1 Trusta.AI(TA) na BGN
лв0.0792456
1 Trusta.AI(TA) na HUF
Ft15.8712899
1 Trusta.AI(TA) na CZK
0.9948153
1 Trusta.AI(TA) na KWD
د.ك0.01443402
1 Trusta.AI(TA) na ILS
0.1533025
1 Trusta.AI(TA) na BOB
Bs0.3259447
1 Trusta.AI(TA) na AZN
0.080189
1 Trusta.AI(TA) na TJS
SM0.4330206
1 Trusta.AI(TA) na GEL
0.1278307
1 Trusta.AI(TA) na AOA
Kz43.2355503
1 Trusta.AI(TA) na BHD
.د.ب0.01768875
1 Trusta.AI(TA) na BMD
$0.04717
1 Trusta.AI(TA) na DKK
kr0.3051899
1 Trusta.AI(TA) na HNL
L1.2367974
1 Trusta.AI(TA) na MUR
2.1575558
1 Trusta.AI(TA) na NAD
$0.8155693
1 Trusta.AI(TA) na NOK
kr0.4773604
1 Trusta.AI(TA) na NZD
$0.0820758
1 Trusta.AI(TA) na PAB
B/.0.04717
1 Trusta.AI(TA) na PGK
K0.198114
1 Trusta.AI(TA) na QAR
ر.ق0.1712271
1 Trusta.AI(TA) na RSD
дин.4.7915286
1 Trusta.AI(TA) na UZS
soʻm561.5475292
1 Trusta.AI(TA) na ALL
L3.9382233
1 Trusta.AI(TA) na ANG
ƒ0.0844343
1 Trusta.AI(TA) na AWG
ƒ0.0844343
1 Trusta.AI(TA) na BBD
$0.09434
1 Trusta.AI(TA) na BAM
KM0.0792456
1 Trusta.AI(TA) na BIF
Fr137.87791
1 Trusta.AI(TA) na BND
$0.0608493
1 Trusta.AI(TA) na BSD
$0.04717
1 Trusta.AI(TA) na JMD
$7.5495585
1 Trusta.AI(TA) na KHR
188.68
1 Trusta.AI(TA) na KMF
Fr20.09442
1 Trusta.AI(TA) na LAK
1,025.4347621
1 Trusta.AI(TA) na LKR
රු14.3198686
1 Trusta.AI(TA) na MDL
L0.8004749
1 Trusta.AI(TA) na MGA
Ar211.524431
1 Trusta.AI(TA) na MOP
P0.3778317
1 Trusta.AI(TA) na MVR
0.721701
1 Trusta.AI(TA) na MWK
MK81.608817
1 Trusta.AI(TA) na MZN
MT3.014163
1 Trusta.AI(TA) na NPR
रु6.6717248
1 Trusta.AI(TA) na PYG
334.52964
1 Trusta.AI(TA) na RWF
Fr68.53801
1 Trusta.AI(TA) na SBD
$0.3882091
1 Trusta.AI(TA) na SCR
0.6443422
1 Trusta.AI(TA) na SRD
$1.816045
1 Trusta.AI(TA) na SVC
$0.4127375
1 Trusta.AI(TA) na SZL
L0.8155693
1 Trusta.AI(TA) na TMT
m0.165095
1 Trusta.AI(TA) na TND
د.ت0.13886848
1 Trusta.AI(TA) na TTD
$0.3193409
1 Trusta.AI(TA) na UGX
Sh163.77424
1 Trusta.AI(TA) na XAF
Fr26.65105
1 Trusta.AI(TA) na XCD
$0.127359
1 Trusta.AI(TA) na XOF
Fr26.65105
1 Trusta.AI(TA) na XPF
Fr4.81134
1 Trusta.AI(TA) na BWP
P0.6316063
1 Trusta.AI(TA) na BZD
$0.0948117
1 Trusta.AI(TA) na CVE
$4.4835085
1 Trusta.AI(TA) na DJF
Fr8.34909
1 Trusta.AI(TA) na DOP
$3.0217102
1 Trusta.AI(TA) na DZD
د.ج6.1306849
1 Trusta.AI(TA) na FJD
$0.1066042
1 Trusta.AI(TA) na GNF
Fr406.6054
1 Trusta.AI(TA) na GTQ
Q0.3603788
1 Trusta.AI(TA) na GYD
$9.8783414
1 Trusta.AI(TA) na ISK
kr5.84908

Zdroj Trusta.AI

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Trusta.AI, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Trusta.AI
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Trusta.AI

Jakou hodnotu má dnes Trusta.AI (TA)?
Aktuální cena TA v USD je 0.04717 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TA v USD?
Aktuální cena TA v USD je $ 0.04717. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Trusta.AI?
Tržní kapitalizace TA je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TA v oběhu?
Objem TA v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TA?
TA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TA?
TA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování TA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TA je $ 94.97K USD.
Dosáhne TA letos vyšší ceny?
TA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:21:15 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Trusta.AI (TA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod TA na USD

Částka

TA
TA
USD
USD

1 TA = 0.04717 USD

Obchodujte TA

TA/USDT
$0.04719
$0.04719$0.04719
+5.40%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,182.74
$110,182.74$110,182.74

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,865.19
$3,865.19$3,865.19

+0.11%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02293
$0.02293$0.02293

-28.74%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.05
$186.05$186.05

-1.12%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,865.19
$3,865.19$3,865.19

+0.11%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,182.74
$110,182.74$110,182.74

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.05
$186.05$186.05

-1.12%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5033
$2.5033$2.5033

-0.82%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.59
$1,086.59$1,086.59

+0.20%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.27073
$1.27073$1.27073

+6,253.65%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0036999
$0.0036999$0.0036999

+88.57%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000319
$0.000319$0.000319

+59.50%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$18.895
$18.895$18.895

+46.88%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000102
$0.00000102$0.00000102

+59.37%