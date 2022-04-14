Tokenomika pro SwftCoin (SWFTC)

Zjistěte klíčové informace o SwftCoin (SWFTC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o SwftCoin (SWFTC)

$SWFTC: Powering SWFT Blockchain and AI Services (SWFTGPT) SwftCoin ($SWFTC) is the native utility token driving SWFT Blockchain's AI-powered ecosystem, SWFTGPT, and the first ever AI token featured on Coinbase. SWFTGPT is also the first domain-specific LLM for crypto.

Oficiální webové stránky:
http://www.swft.pro/
Bílá kniha:
http://www.swft.pro/images/SWFT%20WhitePaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0bb217E40F8a5Cb79Adf04E1aAb60E5abd0dfC1e

SwftCoin (SWFTC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SwftCoin (SWFTC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 109.79M
$ 109.79M$ 109.79M
Celkový objem:
--
----
Objem v oběhu:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
----
Historické maximum:
$ 0.0484
$ 0.0484$ 0.0484
Historické minimum:
$ 0.000468563453269
$ 0.000468563453269$ 0.000468563453269
Aktuální cena:
$ 0.010979
$ 0.010979$ 0.010979

Tokenomika SwftCoin (SWFTC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SwftCoin (SWFTC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SWFTC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SWFTC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SWFTC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSWFTC!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.