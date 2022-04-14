Tokenomika pro Swell Network (SWELL)

Tokenomika pro Swell Network (SWELL)

Zjistěte klíčové informace o Swell Network (SWELL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Swell Network (SWELL)

Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services.

Oficiální webové stránky:
https://www.swellnetwork.io/
Bílá kniha:
https://docs.swellnetwork.io/swell/what-is-swell
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x0a6E7Ba5042B38349e437ec6Db6214AEC7B35676

Swell Network (SWELL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Swell Network (SWELL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 29.43M
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 2.62B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 112.49M
Historické maximum:
$ 0.07048
Historické minimum:
$ 0.007034496316403832
Aktuální cena:
$ 0.011249
Tokenomika Swell Network (SWELL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Swell Network (SWELL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SWELL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SWELL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SWELL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSWELL!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.