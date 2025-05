SWELL

Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services.

JménoSWELL

PoziceNo.805

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.52%

Objem v oběhu2,175,345,400.5464053

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem10,000,000,000

Poměr v oběhu0.2175%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.06972841720693182,2024-11-09

Nejnižší cena0.007034496316403832,2025-04-09

Veřejný blockchainETH

PředstaveníSwell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.