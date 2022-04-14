Tokenomika pro Supra (SUPRA)
Informace o Supra (SUPRA)
Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps.
Supra (SUPRA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Supra (SUPRA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu Supra (SUPRA)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů SUPRA. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Overview
SUPRA ($SUPRA) is the native token of the Supra MultiVM Layer 1 ecosystem. Its tokenomics are designed to prioritize long-term growth, community engagement, and sustainable ecosystem incentives. The token supply, allocation, usage, and unlocking mechanisms are structured to support Supra’s vision of a robust, decentralized infrastructure.
Issuance Mechanism
- Maximum Supply: The maximum supply of SUPRA tokens was increased from 10 billion to 100 billion tokens in preparation for the Token Generation Event (TGE). This change was made to ensure greater accessibility and growth potential for the community.
- Token Generation Event (TGE): The initial distribution and unlocking of tokens occur at the TGE, with a significant portion of the supply locked and released gradually over time.
Allocation Mechanism
The SUPRA token allocation is designed to support community, ecosystem, development, and long-term project sustainability. While a detailed allocation table is not available in the retrieved data, the following categories are emphasized:
|Allocation Category
|Description / Notes
|Community
|Major focus, with airdrops and incentives for active participants.
|Ecosystem
|Supports dApp development, integrations, and ecosystem growth.
|Team
|No team tokens are unlocked at TGE; gradual vesting planned.
|Development
|Funds ongoing protocol and infrastructure development.
|Treasury
|Ensures long-term sustainability and strategic initiatives.
|Investors/Advisors
|Locked and released according to vesting schedules.
Usage and Incentive Mechanism
- Utility: SUPRA is used for transaction fees, staking, governance, and as an incentive for validators and ecosystem participants.
- Ecosystem Incentives: Community members can earn SUPRA through participation in airdrops, ambassador programs (e.g., Supra Spartans), and ecosystem bounties.
- dApp Integration: SUPRA is used within dApps built on Supra’s MultiVM Layer 1, including for oracle services and decentralized finance (DeFi) applications.
Locking Mechanism
- Team and Investor Tokens: No team tokens are unlocked at TGE. Both team and investor allocations are subject to strict locking and vesting schedules to align long-term incentives.
- Gradual Unlocking: The majority of the token supply is locked at launch and released gradually over several years to prevent sudden supply shocks and promote ecosystem stability.
Unlocking Time
- Vesting Schedule: SUPRA employs a multi-year vesting schedule. Team and investor tokens are released gradually, with no immediate unlock at TGE.
- Community and Ecosystem Unlocks: Airdrops and ecosystem incentives are distributed over time, with mechanisms in place to reward ongoing participation and contribution.
- Long-Term Focus: The unlocking process is designed to extend over several years, ensuring that the circulating supply grows in a controlled and predictable manner.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Max supply: 100B SUPRA; TGE initiates distribution
|Allocation
|Community, Ecosystem, Team (locked), Development, Treasury, Investors
|Usage/Incentives
|Transaction fees, staking, governance, airdrops, ecosystem rewards
|Locking
|Team/investor tokens locked at TGE; gradual vesting
|Unlocking
|Multi-year schedule; no team unlock at TGE; community/eco unlocks ongoing
Additional Notes
- Supra’s tokenomics are designed to avoid short-term speculation and encourage long-term participation.
- The project emphasizes transparency, with regular updates and community engagement regarding token supply and distribution.
For the most up-to-date and detailed breakdown, including any future changes to allocation or vesting, refer to official Supra announcements and documentation.
Tokenomika Supra (SUPRA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Supra (SUPRA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SUPRA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SUPRA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SUPRA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSUPRA!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
