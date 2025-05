SUPRA

Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps.

JménoSUPRA

PoziceNo.489

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,05%

Objem v oběhu13.870.096.623,335114

Max. objem100.000.000.000

Celkový objem79.821.401.680,102

Poměr v oběhu0.1387%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.07345197583389378,2024-12-08

Nejnižší cena0.003851556430267199,2025-04-24

Veřejný blockchainSUPRA

