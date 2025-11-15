Tokenomika pro StarHeroes (STARHEROES)

Tokenomika pro StarHeroes (STARHEROES)

Zjistěte klíčové informace o StarHeroes (STARHEROES), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:15:23 (UTC+8)
USD

StarHeroes (STARHEROES): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro StarHeroes (STARHEROES), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 674.87K
Celkový objem:
$ 566.31M
Objem v oběhu:
$ 220.33M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.14M
Historické maximum:
$ 1.3
Historické minimum:
$ 0.00283335761097623
Aktuální cena:
$ 0.003063
Informace o StarHeroes (STARHEROES)

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

Oficiální webové stránky:
https://starheroes.community/
Bílá kniha:
https://wiki.starheroes.community/
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0xb299751b088336e165da313c33e3195b8c6663a6

Tokenomika StarHeroes (STARHEROES): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro StarHeroes (STARHEROES) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů STARHEROES, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu STARHEROES, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro STARHEROES rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSTARHEROES!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

